SOS amitié a besoin d'écoutants à Saint-Etienne

C'est une période toujours difficile à passer pour SOS amitié : celle des Fêtes de fin d'année. D'abord parce que les appels sont toujours aussi nombreux, environ 32 par jour (12 000 sur l'année 2022), mais l'effectif de 25 écoutants bénévoles ne permet pas toujours d'être présent en continu. "On a nos propres familles et impératifs, explique Danielle, donc c'est difficile de se motiver, mais c'est aussi une période très touchante, on a beaucoup d'appels de remerciements".

Beaucoup d'appels aussi pour évoquer la solitude, sujet récurrent comme le constate Noëlle : "On a beaucoup d'appelants qui ne parlent à personne d'autre que nous dans la journée. Beaucoup nous appellent depuis les maisons de retraite aussi, même si ils sont entourés ils se sentent seuls".

En moyenne un appel dure 20 minutes, mais il n’y a pas de limite et si aucun écoutant n’est disponible à St Etienne, la plateforme renvoie automatiquement l’appel vers un autre centre d’écoute en France.

"On découvre ce qui se passe dans les maisons une fois les portes fermées"

Les écoutants de SOS amitié ne sont pas des psychologues et ils n'ont pas non plus vocation à donner des conseils. En revanche ils sont formés, pendant plusieurs mois, pour écouter au mieux, sans jugement et de façon totalement anonyme. "On découvre ce qui se passe dans les maisons lorsque les portes sont refermées, on prend la mesure des difficultés des personnes, même de l'ordre de l'intime et de l'indicible parfois", souligne Patricia…

Quand l’indicible relève de la justice, les écoutants le signalent. Ils ont aussi l’appui d’un psychologue, toutes les trois semaines, afin d'évoquer les cas les plus graves et d'évacuer ce qu’ils entendent. "C'est très enrichissant, précise Noëlle, ça m'a appris à être plus tolérante".

Numéro d'écoute 04 77 74 52 52

Pour candidater et devenir écoutant pour SOS amitié à Saint-Etienne :

Par téléphone au : 07 61 05 52 52

Par courrier à : Maison des associations, 4 rue André Malraux, C101, 42 000 Saint-Etienne