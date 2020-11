SOS Amitié à Metz au chevet des Mosellans confinés

Le deuxième confinement est mal vécu par les Mosellans. C'est ce que constate l'antenne de l'association SOS Amitié à Metz. Comme en mars, le nombre d'appels à la plateforme est en augmentation, et le ton des conversations ne laisse aucun doute sur la détresse de ceux qui appellent.

Le confinement augmente le nombre d'appels

Mireille, la directrice de la plateforme SOS Amitié à Metz, a noté une hausse sensible du nombre d'appels ces dernières semaines. D'ordinaire, la plateforme enregistre 800 appels mensuels, "là on tourne autour de 1.000 appels" constate-t-elle.

Mireille s'attend à une augmentation ces prochaines semaines.

Lors du premier confinement, on a dépassé les 1.300 appels, et là, il y a les fêtes de fin d'année, c'est toujours une période où l'on est très sollicités.

La crise sanitaire permet d'amorcer le dialogue

Selon Elisabeth, écoutante et formatrice sur la plateforme SOS Amitié à Metz, la crise sanitaire a aidé certains à franchir le pas et de composer le numéro de SOS Amitié : "ceux qui nous appellent parlent d'abord du coronavirus, des règles et des restrictions sanitaires, du confinement, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière."

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à appeler

Elisabeth n'a pu s'empêcher de remarquer un phénomène inédit, à savoir la proportion de plus en plus grande de jeunes "d'une vingtaine d'années pour la plupart, parfois 16 ans", à se tourner vers SOS Amitié, tant ils sont en proie à des idées noires.

"Majoritairement, ils veulent se suicider", raconte Elisabeth. La raison ? Un manque de perspective sur l'avenir, toujours plus incertain, "ils s'inquiètent de ne pas trouver de boulot après leurs études, de rester aux crochets de leurs parents, ça les angoisse énormément." analyse-t-elle.

À quoi bon vivre dans ce monde-là ?!

De ce qu'elle a pu entendre, les jeunes mosellans "ressentent très intensément la crise actuelle", en terme d'emplois, d'économie, mais aussi d'écologie "ils s'inquiètent pour la planète, ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir pour ce monde".

SOS Amitié répond est accessible 7j/7 et 24h/24 au téléphone (03.87.63.63.63) mais aussi en ligne.

L'association de Metz est également en recherche de bénévoles, pour devenir écoutant vous pouvez contacter SOS Amitié afin de suivre une formation de 60 heures.

Vous pouvez également faire des dons pour permettre l'association à poursuivre ses actions.