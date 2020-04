En Indre-et-Loire, S.O.S Amitié croule sous les appels d'un nouveau public depuis le début du confinement

Les bénévoles de S.O.S Amitié proposent une écoute anonyme et confidentielle 7 jours sur 7 et 24H sur 24.

En temps normal, en Indre-et-Loire, les 27 écoutants qui se relaient 24H sur 24 et 7 jours sur 7 reçoivent 10 000 appels à l’année, soit environ 250 par semaine. Depuis le début du confinement, le rythme s’est nettement accéléré. Patrick Vannier, qui préside SOS Amitié Touraine, constate que les personnes isolées ne sont plus les seules à appeler, loin de là :

"Aujourd'hui, on reçoit des appels de personnes en couple ou avec leur famille, mais aussi des actifs qui sont angoissés. Ils veulent échanger sur ce confinement qui est un peu long et qui leur cause de l'anxiété car ils n'ont plus d'objectif, plus de projet". Le Président de SOS Amitié Touraine

Pour faire face à cette affluence, SOS Amitié Touraine réorganise ses équipes à certaines plages horaires : "Entre 14h et 18H, par exemple, on n'est plus tout seul à l'écoute. On peut être deux et même trois. Par ailleurs, on fait en sorte que des écoutants puissent répondre directement depuis chez eux".

On peut joindre SOS Amitié :

Par téléphone 24h sur 24 et 7 jours sur 7. L'association a un numéro commun : le 09 72 39 40 50 et des déclinaisons locales (Tours : 02 47 54 54 54)

Par chat , 7 jours sur 7

Par mail, avec une réponse sous 48H

Le plus pratique est d'aller sur le site internet de l'association ou tout est clairement expliqué.