Sur les lignes de SOS Amitié, des idées suicidaires et une solitude accrues

Ce sont des chiffres inquiétants pour la santé psychologique des français : en 2020, le nombre d'appels à l'association SOS Amitié n'a cessé de grimper. Sur l'année, 144% d'appels en plus par rapport à 2019 qui concernent la peur de la mort, 107% de plus liés à l'anxiété... À l'antenne de Belfort-Montbéliard, la tendance n'est pas non plus rassurante. Si les appelants habituels, déjà coupés de toute vie sociale d'ordinaire, ne vivent pas de changement avec les mesures de confinement ou couvre-feu renforcé, ceux qui ont commencé à se tourner vers l'association récemment sont plus touchés.

Des situations qui empirent

Le nombre d'appels pour des idées suicidaires reste très faible, mais il a tout de même "doublé en 2020 par rapport à l'année précédente", indique Christiane, une écoutante, notamment chez les jeunes qui contactent SOS Amitié via leur tchat : "sur une dizaine de personnes en quatre heures l'autre jour, huit étaient suicidantes ou suicidaires."

Ce deuxième confinement a amené beaucoup plus de personnes à envisager le suicide.

L'antenne franc-comtoise de l'association n'exclut pas que la hausse des nouveaux appelants se poursuive, car désormais, les problématiques de précarité se font à leur tour sentir. "Certaines personnes espérant retrouver un travail après le premier confinement ne savent plus aujourd'hui si ce sera le cas, explique Christiane. Il y a des problèmes financiers qui apparaissent." "Certains avaient un emploi précaire et ne savent pas comment ça va se passer, ajoute Marie, elle aussi écoutante. Certes, il y a la maladie, mais aussi tout ce qui fait la vie au quotidien."

Tensions et violences familiales

Parmi les appelants chez SOS Amitié qui ne sont pas coupés d'une vie familiale, les violences conjuguales sont davantage évoquées depuis le premier confinement. "Ça n'est pas redescendu, expliquent les bénévoles, car les gens vivent toujours enfermés chez eux." De ce point de vue, le couvre-feu avancé à 18 heures risque de ne pas améliorer la situation.

Les plus jeunes ne sont pas épargnés avec cette crise qui s'éternise. "Les problèmes entre parents et enfants ne font que s'aggraver, ajoute Christiane. Le souci pour les gamins, c'est ceux qui ne peuvent pas être suivis au niveau scolaire. J'ai eu deux lycéens la dernière fois qui ne savent pas comment ils pourront terminer l'année, s'ils auront leur bac, où ils iront après... Pour eux, c'est un véritable problème."