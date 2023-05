SOS Amitié : les jeunes sont de plus en plus touchés par la solitude

Une "évolution inquiétante", alerte SOS Amitié, qui publie son dernier baromètre publié ce vendredi. Selon cette étude "de 2020 à 2022, le nombre d’appelants de moins de 14 ans a en effet augmenté de 40%". Des jeunes appelants de plus en plus jeune dont la majorité parle, notamment, de "la relation avec leurs parents". Situation d'autant plus inquiétante que 1 jeune sur 5 évoque des idées suicidaires lorsqu'il appelle la plateforme.

L'association rappelle par ailleurs que pendant la crise sanitaire du Covid-19, elle a "enregistré une hausse des appels concernant l’inceste, la maltraitance ou un sentiment de solitude. Les sujets d’avenir sont aussi une source importante de mal-être", chez les plus jeunes.

Dans l'ensemble, les appels à SOS Amitié sont de plus en plus liés "à la santé mentale, la dépression et au mal-être" et la majorité des appelants sont dans "la tranche d'âge de 45 à 64 ans". Il y a une majorité de femmes qui appellent, elles sont 60% à faire la démarche. Selon le baromètre, "les personnes entrant dans cette tranche d’âge se sentaient déjà seules avant le Covid. L’épidémie les a fait basculer dans les problèmes psychologiques, comme la dépression. Ainsi, le nombre de personnes évoquant des idées suicidaires a augmenté de 44% par rapport à 2021", selon le baromètre de SOS Amitié.

Un manque de bénévole

Depuis 2021, près de 100 bénévoles ont rejoint l'association, portant le nombre d’écoutants à plus de 1 800. Ce chiffre est néanmoins trop faible à l’égard du nombre d’appels reçus, qui a par ailleurs augmenté de 244 000 par rapport à l’année 2021. Sur 3 300 000 appels reçus en 2022, seulement 600 000 ont été décrochés, ce qui correspond à un taux d’appels pris de 18%.