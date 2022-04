SOS Amitié souffle ses 40 bougies à Toulon et cherche des écoutants

Les écoutants de l'antenne toulonnaise de SOS Amitié répondent présents depuis désormais 40 ans. Ils sont 35, à toute heure du jour et de la nuit, chaque jour de la semaine, à répondre avec bienveillance à la solitude et aux souffrances des appelants. 14500 appels reçus en 2021.

Il ne fait pas chaud ce jeudi matin dans les locaux de SOS Amitié à Toulon. "Nous n'avons pas beaucoup d'argent, et nous faisons des économies sur le chauffage" témoigne une bénévole, gênée. Un manque de moyen qui pourtant met encore un peu plus en lumière la détermination et l'implication des 35 bénévoles qui oeuvrent 24h sur 24 et 7 jours sur 7 depuis désormais 40 ans, à répondre derrière leur combiné pour tenter d'apaiser la souffrance de ceux qui appellent.

L'antenne toulonnaise a répondu à plus de 14 500 appels en 2021. Un nombre en constante évolution. "Autant d'hommes et de femmes, plutôt à partir de la quarantaine. Mais ce qui me frappe, c'est l'augmentation du nombre de jeunes, des étudiants, notamment pendant le confinement, car ils ont été privés de petits boulots qui leur permettaient de vivre, ou plutôt de survivre" détaille Frédéric, un bénévole écoutant depuis deux ans. Pour faire face à ce public de plus en plus jeune, SOS Amitié a même ouvert un service de tchat en ligne. Quarante ans, résolument moderne et réactive, l'association a même mis en place un service d'écoute à domicile pendant le confinement.

La solitude

Les personnes qui composent le numéro de SOS Amitié cherche une oreille bienveillante, qui n'est pas dans le jugement. "En ce moment, on nous parle de l'Ukraine, des élections, des petits bobos, du cancer. Et de la solitude. Certains nous confient que nous allons être leur seul interlocuteur de la journée" raconte Frédéric. Quand le téléphone sonne, le temps s'arrête, la conversation peut ne durer que quelques minutes, comme elle peut dépasser l'heure. Mais les deux interlocuteurs sont comme dans une "bulle de bienveillance".

Les appels peuvent venir de toute la France, lorsqu'ils proviennent du numéro national de SOS amitié, ou de Toulon quand les interlocuteurs composent directement le numéro toulonnais. "Et ils sont tous gratuits, anonymes et confidentiels" précise Elisabeth.

Tellement confidentiels que les deux écoutants me demandent de ne pas enregistrer un appel justement d'une personne en détresse. "On nous confie des choses que même leurs proches ne savent pas. Et c'est la beauté aussi, car écouter c'est extraordinaire. Nous entrons à SOS Amitié pour les autres et nous y restons pour nous-même. Parce qu'à chaque fois, qu'on fait une écoute, avec ce qu'on a entendu, on est motivés pour revenir une autre fois" témoigne avec passion Frédéric.

SOS recrute

SOS Amitié fête donc ses 40 ans et souhaite poursuivre son engagement auprès de ceux qui en ont besoin. L'association recherche des écoutants supplémentaires. Il faut avoir au moins 26 ans, être disponible pour s'engager au moins 20h par mois. "Il faut des personnes intéressées aux autres, qui aiment écouter, et qui soient bien dans leur vie. Pas des personnes qui sont en train de vivre des bouleversements personnels ou familiaux trop compliqués. Et puis des personnes qui ont une expérience de vie, qui sont passées par des relations, mariage, rupture, enfants, qui pourront aider des personnes qui leur confieront des situations analogues" détaille Elisabeth, écoutante depuis trois ans, en charge de la formation au sein de SOS Amitié.

"L'essentiel est invisible pour les yeux" écrivait Saint Exupéry. Ne cherchez pas le local de Sos Amitié, il est invisible. Mais l'engagement des bénévoles est essentiel. " Il arrive certaines fois que quand leur situation s'est apaisée, des appelants nous remercient et nous demandent de dire à ceux qui sont en souffrance, que ça peut s'arranger en en parlant " conclut Elisabeth.

Pour joindre SOS Amitié à Toulon : 04 94 62 62 62.