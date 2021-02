SOS amitiés en Sarthe a reçu 30% d'appels en plus en 2020 qu'en 2019

Les conséquences psychologiques du coronavirus en Sarthe. On en parle ce mardi avec une association qui écoute depuis nombreuses les sarthois par téléphone. C'est SOS amitiés. C'est plus de 9.000 appels par jour au niveau national.

Plus de 9.000 appels par jour contre 6.000 en temps normal. C'est le bilan dressé par SOS amitié au niveau national. Sa présidente en Sarthe Pascale Leport nous disait ce mardi matin que le souffrances étaient beaucoup plus lourdes. L'association reçoit aussi de plus en plus d'appels des étudiants.

Il faut parfois attendre plus d'une heure avant d'avoir un bénévole au téléphone

L'association SOS amitiés en Sarthe reçoit énormément d'appels avec la crise sanitaire. Des appels plus lourds qu'auparavant et de nombreux étudiants. Avant le début de la crise sanitaire, un appel durait une vingtaine de minutes, aujourd'hui les 27 bénévoles de la Sarthe passent souvent plus d'une heure au téléphone. "Quand on entend, une jeune de 20 ans qui est suicidaire, on va la garder plus d'une heure" souligne Pascale Leport, la présidente de SOS amitiés en Sarthe. Les appels se bousculent et le temps d'attente s'allonge allant parfois jusqu'à une heure avant d'avoir quelqu'un au bout du fil.

Pascale Leport, vice-présidente de SOS amitiés en Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

Une écoute et un accompagnement

Les bénévoles de SOS amitiés reçoivent quotidiennement des appels de personnes suicidant et suicidaires. Suicidant, c'est quelqu'un qui dit : je vais passer à l'acte.Dans ce type d'appel, les bénévoles parlent de l'intention de la personne, si elle a déjà prévu un scénario, et si elle veut le faire immédiatement, on peut lui demander ses coordonnées et appeler les secours" explique Pascale Leport, la présidente de SOS amitiés en Sarthe.

