SOS Amitié enregistre une augmentation de 35% des appels depuis le reconfinement

Les appels ont repris de plus belle depuis septembre avec la deuxième vague constate le président de SOS Amitié Paris et Ile-de-France. "Tous les indicateurs se sont dégradés", alerte Jean-Jacques Pirez ainsi que les autorités sanitaires.

Les Français ne vont pas bien. Deux fois plus de dépressifs entre septembre et novembre, selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Jean-Jacques Pirez, président de SOS Amitié Paris et Ile-de-France aussi alerte sur une situation qui se détériore depuis mars, avec 35% d'appels en plus, soit 8.000 appels par jour reçus par l'association sur tout le territoire.

Après une accalmie au cours de l'été, les appels ont "vraiment repris en septembre avec cette deuxième vague". "Tous les indicateurs" du baromètre de la santé mentale des Français "se sont dégradés", s'inquiète Jean-Jacques Pirez, à savoir le bien-être (satisfaction de la vie, capacité à se projeter), l'anxiété, le sommeil, la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments psychotropes, et la relation avec les autres (tension, violences, agressivité).

Un nouveau public a aussi fait son apparition avec la pandémie, ceux qu'on appelle les "primo-appelants". Parmi les angoisses qui reviennent le plus souvent, il y a la crainte de l'avenir, la peur du virus pour soi-même ou ses proches, et les effets du confinement avec les inquiétudes liées aux problèmes économiques et financiers expliquent le président de l'association dans la région.

Des candidatures pour devenir écoutant en hausse

SOS amitié se dit "submergé d'appels", et ne peut pas répondre à tous. Mais Jean-Jacques Pirez assure que les personnes finissent par avoir un écoutant au bout de quatre ou cinq appels.

Pour pouvoir aider toutes ces personnes en détresse, SOS Amitié a lancé une campagne de recrutement en octobre. 548 candidatures ont été envoyées entre le 1er octobre et le 17 novembre, "des résultats au delà de nos espérances". Des futurs bénévoles qu'il faut encore former, rappelle Jean-Jacques Pirez. Cela demande du temps, ils viendront en renfort seulement à partir de l'an prochain. Aujourd'hui, l'association compte 300 bénévoles actifs dans la région.

Les infos pratiques :

Si vous ressentez le besoin d'échanger, d'être écouté, vous pouvez appelez SOS Amitié Ile-de-France au 01 42 96 26 26.

Vous pouvez aussi appeler le numéro vert d'information sur le coronavirus : 0 800 130 000.

Si vous voulez devenir un écoutant bénévole pour SOS Amitié, rendez-vous ici.