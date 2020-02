SOS Homophobie choisit l'Indre pour sa nouvelle campagne d'affichage

Châteauroux, France

Une jeune femme tout sourire sur fond bleu, interpelle les passants à travers un portrait chinois : elle aime danser, les séries avec des zombies, et aussi "sa chérie". Ludo, lui, aime le rugby, faire des clafoutis et son mari. "_L'objectif, c'est de donner une autre image des personnes LGBT (ndlr : Lesbienne, gay, bi et trans), et que l'identité sexuelle n'est qu'une composante de la personnalité, comme plein d'autres choses_" explique Jérémy Falédam, vice président de l'association SOS Homophobie.

Cette campagne nationale est lancée en avant-première dans l'Indre, qui n'a pas été choisi par hasard : "il y a moins de représentations de personnes LGBT issues du milieu rural ou en tout cas dans les milieux ruraux. C'est important pour nous de dire que les personnes LGBT sont présentes partout".

150 affiches ont été placardées dans le département. La campagne a coûté près de 5.000 euros. et a bénéficié d'une subvention du département.