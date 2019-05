SOS Homophobie s'alarme du nombre croissant d'actes homophobes en France

Indre, France

Il y a eu 1905 agressions homophobes déclarées en France en 2018 d'après SOS Homophobie. Un chiffre en hausse de 15% si on compare au rapport de l'association sur l'année précédente. Pour Michel Navion, son délégué en Berry, il y a bien eu plus d'actes perpétrés, mais il faut aussi tenir compte du fait que la parole s'est libérée, donc les victimes de ce genre d'actes les signale plus facilement désormais : "les victimes de plus en plus se manifestent, il y a eu différentes campagnes menées, je pense notamment aux filles qui ont moins peur, c'est la suite du mouvement "me too" ou "balance ton porc".

Il faut essentiellement informer, la répression n'a pas grand sens

Selon Michel Navion, le salut passe par la démagogie, notamment auprès des plus jeunes. Une action de sensibilisation est donc organisée ce lundi au Blanc, avec un débat en présence d'élèves de seconde notamment, il y aura aussi la diffusion du film "Love Simon" au ciné Studio République.