SOS Méditerranée ouvre une antenne à Douarnenez

L'ONG SOS Méditerranée, qui porte secours aux migrants en mer, ouvre une antenne à Douarnenez, dans le Finistère. Il s'agit du quatrième relais de l'association. Pour l'occasion, les bénévoles organisent ce vendredi une soirée de lancement au Port Rhu. Au programme, la projection du film Quand l'Europe ferme les yeux : vie et mort en Méditerranée, réalisé par la journaliste Emmanuelle Chaze, avant des échanges avec deux marins sauveteurs.

Force et résilience

Parmi eux, Guillaume Hallier, engagé depuis fin 2019 pour des campagnes de sauvetage en Méditerranée. "C'était une façon de mettre mes compétences et mon expérience maritime au service d'une cause qui me paraît essentielle : sauver des vies humaines en mer", explique le marin de 36 ans. Le Finistérien salue l'ouverture de cette antenne, qui va permettre de "populariser ce qui se passe dans cette Méditerranée centrale". Depuis le début de ses opérations en février 2016, l'ONG a secouru plus de 35.000 personnes. Le quart d'entre elles étaient mineures.

"Tous les sauvetages sont différents", explique Guillaume Hallier. Mais à chaque fois, il a ce même sentiment, : "quand on a encore les survivants à bord, c'est la force qu'ils ont, la bienveillance et la résilience qu'ils peuvent avoir malgré tout ce qu'ils ont pu traverser. Ils nous renvoient leur énergie. Ça me donne aussi la force de continuer."

Sous-estimation

Au premier trimestre 2023, 441 personnes sont mortes en mer Méditerranée. Le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis le premier trimestre 2017. Mais l'Organisation des Nations Unies estime que c'est " probablement en deçà de la réalité ". "Probablement une sous-estimation du nombre réel de vies perdues en Méditerranée centrale".

Quand l'Europe ferme les yeux : vie et mort en Méditerranée • FRANCE 24