SOS Méditerranée présente une exposition de photos pendant le festival d'Avignon

Avignon, France

Entre 2016 et 2018, l'association SOS Méditerranée et son navire, l'Aquarius, ont sauvé la vie de 30.000 réfugiés en pleine mer. Aujourd'hui, le bateau est immobilisé pour des raisons administratives et judiciaires mais l'association compte bien le faire naviguer à nouveau dans les prochains mois. En attendant, elle expose ses photos dans le festival d'Avignon, consacré cette année aux Odyssées. C'est jusqu'au vendredi 19 juillet, de 10h à 19h, au 33 rue Pasteur.

Exposition photo au 33 rue Pasteur à Avignon © Radio France - Camille Labrousse

Sophie Beau, la directrice et co-fondatrice de SOS Méditerranée, association civile basée à Marseille, profite de sa venue à Avignon pour lancer un appel à la mobilisation citoyenne. "Notre première mission est de sauver des vies, explique-t-elle, mais ensuite, nous devons témoigner pour mobiliser des citoyens à nos côtés. C'est primordial pour nous de raconter le public alors que nous traversons une période difficile, alors qu'on criminalise ceux qui viennent en aide aux exilés".

La directrice de SOS Méditerranée a rencontré les réfugiés et les bénévoles de Rosmerta, qui permet à une quarantaine d'exilés de vivre dans un bâtiment qu'ils occupent. Sophie Beau se dit très impressionnée par leur combat et rappelle que tous les citoyens peuvent s'impliquer.