SOS Racisme accuse la justice de "mal traiter les délits de discriminations"

Sos Racisme porte plainte contre deux plages privées de Juan-les-Pins. Belles Rives, la plage d'un hôtel 5 étoiles et la Plage les Pirates. Le 30 juillet dernier, SOS racisme avait voulu savoir s'il était plus difficile de trouver une place sur une plage privée quand on est noir ou d'origine magrébine que blanc. L'association avait ainsi réalisé un "testing" filmé à Juan-les-Pins et Antibes.

Sur dix plages testées deux ont été épinglées. L'association va saisir le procureur de Grasse ce vendredi pour discrimination raciale contre ces deux plages.

Dominique Sopo est le président de SOS racisme. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Azur. Il sera très attentif au suivi de la justice sur ce dossier : _"_La question des discriminations mobilise très peu la justice. C'est un type de délit extrêmement mal traité par la justice. Elle se saisit de façon très rare de ces dossiers et lorsque c'est le cas les enquêtes ne sont pas vraiment rigoureuses. Nous serons très fermes pour que l'enquête ait vraiment lieu."

La France a une difficulté à aborder la question de l'égalité

Interrogé sur l'absence de présence médiatique ces dernières années, le président de SOS Racisme explique "qu'il y a une dégradation de l'accès a l'information. La question du racisme c'est le problème de la société qui a une difficulté à aborder la question de l'égalité envers certains groupes."