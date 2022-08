SOS Racisme portera plainte à la fin du mois contre deux plages privées à Juan-les-Pins

Le 30 juillet dernier, SOS racisme a voulu savoir s'il était plus difficile de trouver une place sur une plage privée quand on est noir ou d'origine magrébine. L'association a ainsi réalisé un "testing" à Juan-les-Pins et Antibes. On y voit des couples noirs et maghrébins qui se voient refuser l'accès sous prétexte que le lieu est complet. Cent-cinquante personnes ont travaillé pendant deux mois sur la préparation de ce "testing" en remplissant un cahier des charges très complet. La vidéo a été publiée le 9 août.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sur dix plages testées : deux épinglées

"Sur dix plages privées testées, deux ont eu des pratiques discriminatoires" selon Hermann Ebongue, secrétaire général de SOS Racisme à Paris, et chargé du développement du comité Nice-Côte-d 'Azur et de l'ensemble des antennes de la Côte d'Azur : " Nous allons porter plainte contre ces deux plages à la fin du mois d'août, car il est important de rappeler qu'il faut respecter les lois de la République, mais nous voulons aussi interpeller le préfet et tous les élus locaux. Tous ont un rôle à jouer".