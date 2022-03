Sotteville-lès-Rouen: un lycée au secours de deux élèves menacés d'expulsion

Plusieurs dizaines de camarades de classe se sont réunis pour dire non à l'expulsion d'Emmanuel et Séphora.

Ils sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) depuis mars 2021. Depuis, le 17 février dernier, les choses se sont accélérés pour Emmanuel et Séphora, 16 ans, ainsi que pour leur deux parents, venus du Congo il y a 4 ans.

La famille est désormais assignée à résidence dans l'attente d'une probable expulsion. Une situation que sont venus dénoncer, ce dimanche, une centaine de manifestants place de l'hôtel de ville à Sotteville-lès-Rouen. Parmi eux, beaucoup d'élèves et de professeurs du lycée Marcel Sambat, où sont scolarisés les deux lycéens.

Emmanuel, Séphora et leur deux parents sont sous le coup d'une OQTF; © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"C'est n'importe quoi"

"C'est des amis à moi, je les apprécie beaucoup, explique Hugo, en classe de seconde, la même qu'Emmanuel et Sephora. Dans la classe, ça nous ferai vraiment mal au cœur de les voir partir en cours d'année. C'est complètement n'importe quoi qu'ils ne puissent pas finir leur cursus avec nous."

Un soutien bienvenue pour Séphora qui affirme que sa vie est désormais ici : "Je me suis beaucoup intégrée, plus qu'au Congo. Là bas, j'ai perdu beaucoup de contacts alors qu'ici je me suis fait plein d'amis. Je m'entends super bien avec les gens. J'adore les profs de ce lycée. Je me sens vraiment appartenant à la France."

Une cagnotte en ligne lancée

"Dans une classe, vous avez des élèves qui sont plus discrets que d'autres, d'autres qui vont être capables de faire bouger le groupe, eux ils font partis de ces élèves, raconte Pierre Ebran, le professeur principal des deux adolescents. Ils sont toujours très positifs. Moi ce qui me rend dingue c'est que ces deux jeunes, tous les jours ils sont dans l'insécurité permanente et ça, ça ne devrait pas exister."

Pour les soutenir, une cagnotte en ligne a été lancée.