Souffelweyersheim : la mairie part à la chasse aux moustiques tigres

La chasse aux moustiques tigres commencent en Alsace en ce début de mois de mai. Vigilance : ceux qui vous piqueront cet été en sont au stade de larves en ce moment dans vos eaux stagnantes. Pour éviter de revivre le calvaire de l'été dernier, la mairie de Souffelweyersheim a décidé de mener une grande campagne de lutte contre l'insecte cette année.

"La mairie peut faire des choses, mais il faut que tout le monde se sente concerné"

Patricia, habitante de la commune en a fait les frais. "On ne pouvait plus se baigner. Quand on faisait des balades après le travail, on s'arrêtait vite, parce qu'on en avait marre d'être piqués" explique-t-elle, après cet été exceptionnel. Comme une trentaine de communes en Alsace, Souffelweyersheim est désormais colonisée par le moustique tigre , qui a d'abord posé ses valises à Schiltigheim au milieu des années 2010.

Il ne reste désormais qu'une option à la commune : éviter sa prolifération en sensibilisant. "On va mettre tout un tas d'affiches à la vue de tous, pour leur faire comprendre qu'on doit tous être mobilisés, explique l'adjointe en charge de la communication Hélène Muller. La mairie peut faire des choses, mais il faut que tout le monde se sente concerné en évitant de laisser de l'eau stagnant dans son jardin."

Les affiches de sensibilisation qui vont être placardées dans la ville de Souffelweyersheim © Maxppp - Jules Hauss

Parmi les "choses" proposées par la mairie, il y a eu une réunion publique à laquelle 150 citoyens ont participé. 50 personnes se sont portés volontaires pour aller traiter les plus d'un millier de bouches d'égout de la ville et ainsi éviter que le moustique ne s'y propage. Des affiches colorées vont également être placardées partout pour prêcher la bonne parole de lutte contre le moustique.

Cette chasse à l'eau stagnante passe aussi par les cimetières, où on trouve de nombreuses coupelles et pots de fleurs remplis d'eau. La mairie a donc décidé d'y installer un bac à sable pour que chacun se serve et évite les amas d'eau là où il peut.