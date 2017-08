Soufflenheim lance un nouveau marché de la poterie pour maintenir un savoir-faire ancestral

Une quarantaine d'exposants sont réunis sous la halle de Soufflenheim ce week-end pour le premier marché de la poterie et de la céramique. Ce marché remplace la traditionnelle fête de la poterie qui existait depuis 30 ans dans les rues de la ville.

Changement de décor cette année à Soufflenheim ! La traditionnelle fête de la poterie qui attirait des milliers de visiteurs dans les rues depuis 30 ans a été annulée et remplacée par un marché de la poterie et de la céramique. Cela coûtait trop cher à l'office de tourisme, organisateur de l'environnement.

Alerter la répression des fraudes

Ce marché se tient sous la halle pendant deux jours jusqu'à dimanche, avec une quarantaine d'artisans dont quelques locaux. Les potiers alsaciens peuvent montrer leur savoir-faire alors qu'ils traversent une grave crise. Ils sont seulement encore une quinzaine en activité à Soufflenheim et Betschdorf contre une trentaine à la fin des années 70. Ils se battent contre l'importation de produits "made in China" qu'on retrouve dans les magasins de souvenirs de la région. "Aujourd'hui, les pouvoirs publics commencent à comprendre nos difficultés. On a relancé la répression des fraudes pour qu'ils fassent un peu plus leur travail. On ne peut pas accepter d'avoir une loi à Limoges pour la protection de la porcelaine qui est différente de celle de la poterie en Alsace du Nord" regrette Pierre Siegfried, potier à Soufflenheim et président de l'association des potiers d'Alsace.

Les poteries de la maison Siegfried-Burger. © Radio France - Lucile Guillotin

Le marché de la poterie et de la céramique sera ouvert ce dimanche de 10h à 19h sous la halle de Soufflenheim. L'entrée est gratuite.