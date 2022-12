Souffler et fabriquer sa boule de Noël, c'est possible à L'Isle-sur-la-Sorgue !

Une activité originale en cette période de fêtes de fin d'année : à L'Isle-sur-la-Sorgue, Guillaume Roux, artisan verrier depuis 19 ans, propose de souffler soi-même sa boule de Noël.

L'occasion pour lui de partager son métier et sa passion. "Les gens se rendent comptent que ça n'est pas si facile que ça. Cette expérience les met temporairement dans la peau du souffleur de verre, dans mon atelier, avec la chaleur. Et du coup ils ressortent avec une autre vision du métier."

Une activité à faire en famille

Ce mercredi, Sophie a emmené son fils et sa filleule dans la boutique l'As du verre. "C'était une surprise, je voulais leur faire découvrir cet univers !"

Avant de commencer, Louane et César, 10 ans et 13 ans, choisissent chacun les deux couleurs qui vont orner leurs boules. Bleu et blanc pour Louane et bleu et rouge pour César. Puis, à l'aide d'une canne en acier, Guillaume Roux saisit du verre fondu avant de le colorer avec de la poudre de verre.

Puis, c'est au tour des enfants de souffler pour donner à la boule sa forme ! "C'est un peu dur", avoue Louane. Mais au bout de quelques minutes, la boule de Noël apparaît peu à peu.... "Wouaouh, elle est trop belle !", s'exclame César quand il la découvre.

Pour fabriquer sa boule de Noël, comptez 20 euros par personne.