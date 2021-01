Souhaitez la bonne année à un inconnu à Equeurdreville

Jusqu'à la fin du mois de janvier, la maison de quartier Le Cétici d'Equeurdreville propose aux habitants de réaliser des petits messages de vœux. Des petits mots qui sont ensuite distribués en ville et dans les boîtes aux lettres. Une manière de créer du lien et de rompre l'isolement.

Imaginez, en allant relever votre boîte aux lettres, trouver au milieu des prospectus, une enveloppe, un petit morceau de bonheur de la part d'un inconnu. "Ce projet est né d'une volonté de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et des structures de proximité de conserver le lien avec nos habitants qu'on ne voyait plus dans nos maisons de quartier, fermées à cause de la crise sanitaire", explique Arnaud Lelion, le co-directeur du Cétici d'Equeurdreville. C'est dans ce cadre qu'a été lancé "Vous avez un message" à la fin novembre.

On a voulu relancer l'idée du petit courrier surprise notamment pour les personnes seniors et isolées, avec le petit plaisir de découvrir un dessin, un poème ou une recette de cuisine par exemple - Arnaud Lelion

Au départ, il ne s'agissait pas de cartes de vœux. Mais, chemin faisant et les fêtes de fin d'année approchant, la période s'y est prêtée. Pour avoir un réservoir de petit mots, la maison de quartier a fait appel à ses adhérents. Certains dessins ont été photocopiés. Avant d'être distribués "de manière aléatoire" sur le marché, dans les commerces, ou dans les boîtes aux lettres. "L'opération a été un vrai succès, et certains, très touchés par ces petits courriers, ont décidé d'en faire un eux-mêmes", confie le co-directeur du Cétici. La maison de quartier a enregistré plus de 200 retours par courrier ou par mail. Des habitants ont même affichés les petits mots à leur fenêtre.

Des recettes de cuisine, des dessins, des poèmes mais aussi des cartes de vœux pour créer du lien entre les habitants © Radio France - Pierre Coquelin

500 messages distribués

Emeline a reçu un message dans sa boîte aux lettres. Pour répondre, elle a fait une aquarelle : un sapin avec ses vœux de bonheur et de santé. "Elle a été distribuée sur Equeurdreville, il n'y a pas de doute, mais je ne sais pas qui l'a reçue, sourit la retraitée. Et moralement, ça m'a boostée !" Une manière aussi pour Emeline de "remercier l'équipe du Cétici, qui nous aide à tenir le coup". Léa et sa petite Ava, 10 ans, ont aussi reçu un courrier. "Nous avons été destinataires en recevant une enveloppe en nous promenant dans la rue. C'était une grande surprise de l'ouvrir et de découvrir un dessin d'enfant, un paysage du Japon. C'était rigolo car nous-mêmes avions participé en donnant une image de manga", précise la maman. La boucle est bouclée. "_On a mené notre petite enquête_, et on a découvert l'auteur", ajoute Léa.

C'est une idée formidable en cette période un peu morose, et ça peut amener de la surprise, ou de la découverte pour certains. Je trouve que c'est rigolo pour créer du lien entre ces générations qui ne se croisent pas beaucoup - Léa, mère de famille

Un peu plus de 500 messages ont été distribués. Une centaine a été remise à l'Epi solidarité d'Equeurdreville. Et 91 élèves de l'école Jean Goubert ont aussi fait des créations. "L'idée, c'est de montrer que même si on est seul, on a forcément une personne qui pense à soi", explique Arnaud Lelion. Et parfois, ça donne de vrai moments de bonheur, comme pour cette habitante tellement émue par le message de Benjamin, 5 ans, qu'elle a souhaité lui rédiger une carte personnalisée. Des mots plus forts que les maux en somme.