Soulagement à Levaré dans le bocage mayennais : la boulangerie a trouvé un repreneur

La boulangerie de la commune a trouvé un repreneur et ça s'est fait en quelques jours et par hasard. C'est la belle histoire du jour en Mayenne.

Le mois dernier, les propriétaires mettent la clé sous la porte. Pas pour des raisons financières comme on peut malheureusement le constater dans d'autres villages. Ils partent à la retraite mais sans avoir trouvé de repreneur. Branle-bas de combat à la mairie qui veut sauver la boulangerie de la commune, l'un des derniers commerces.

Et puis, un jour, Jérôme Marie, un boulanger de Fougères, passe, par hasard, par Levaré : "on se rendait à Gorron et ma compagne voit que la boutique va définitivement fermer. Je me suis renseigné et rapidement on a fait toutes les démarches pour la reprendre. On a conservé et le mode de travail des anciens propriétaires et la tournée dans 4 villages aux alentours. Les clients s'y retrouvent, ils sont très heureux, on voit bien que ça leur fait plaisir d'avoir un boulanger. On a bien démarré et on espère que ça va continuer".

La boulangerie de Levaré ouverte de 6h30 à 20h © Radio France

C'est évidemment un soulagement pour tous les habitants de ce coin du bocage mayennais. Plus de pain dans le village et c'était des kilomètres et des kilomètres de voiture pour pouvoir en acheter. Les boulangeries les plus proches sont à Gorron et à Montaudin. Selon des chiffres récents, c'est une moyenne, 3 boulangeries ferment chaque jour en France, ça représente 1/3 des faillites dans le secteur agro-alimentaire.