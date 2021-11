Soulagement ou inquiétude : l'officialisation du contournement routier de Villedieu-sur-Indre divise

Chaque jour, la scène se répète : des voitures et des camions qui traversent Villedieu-sur-Indre avec les nuisances que cela provoque. Près de 10.000 véhicules empruntent quotidiennement cette portion de la D943, dont 900 poids-lourds. Le contournement routier est donc un enjeu de taille. Le dossier traîne en longueur depuis des années, mais une étape a été franchie le 23 septembre 2021. Le projet de déviation a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral.

Les travaux devraient essentiellement débuter en 2023 et vont durer deux ans. Le coût de 20 millions d'euros est entièrement pris en charge par le Conseil départemental de l'Indre.

De nombreuses nuisances pour les riverains, mais aussi une activité économique

De très nombreux habitants partagent leur soulagement, car les nuisances sont importantes. C'est ce qu'a montré l'enquête publique qui s'est tenue jusqu'en avril dernier, elle a permis de peser les pours et les contres.

"Avoir des camions toute la journée, c'est pas terrible. Ça fait du bruit, il y a des vibrations et ça provoque des fissures dans les murs. C'est dangereux surtout pour les personnes âgées. C'est dangereux, ça roule très vite. Ça fait un bruit phénoménal", témoignent plusieurs Théopolitains, interrogés par France Bleu Berry.

"C'est dangereux, ça fait du bruit" : Hassene, Théopolitain © Radio France - Sophie Allemand

Ça va nous enlever 15 à 20% de clients, ce qui est énorme - Monique, buraliste.

Du côté des commerçants, les réactions sont plus mitigées le long de la départementale. "Ça va nous enlever 15 à 20% de clients, ce qui est énorme", s'inquiète Monique, gérante du bar-tabac. Mais elle comprend aussi les riverains favorables à ce contournement : "je pense surtout à la sécurité des enfants. Je ne suis pas totalement pour et pas totalement contre".

Le boulanger à proximité a un avis plus tranché. Avec cette déviation, il s'attend à devoir fermer l'après-midi faute de clients. Selon lui, les chauffeurs routiers représentent près de 80% de sa clientèle après 14 heures.

Xavier Elbaz, le maire de Villedieu-Sur-Indre © Radio France - Sophie Allemand

Des inquiétudes comprises, mais nuancées par le maire de Villedieu-sur-Indre. "L'écrasante majorité de leur chiffre d'affaire ne se fait pas avec les camions qui sont que de passage", indique Xavier Elbaz, sans nier l'impact que cela pourrait avoir. Il propose donc deux solutions :

Que les GPS français continuent de privilégier l'itinéraire par le centre-ville de Villedieu-sur-Indre pour les voitures légères

Concourir à un programme comme "village étape"

"Cela peut encourager les personnes à traverser et à s'arrêter à Villedieu-sur-Indre pour consommer chez les commerçants locaux. Il faut attirer les automobilistes vers notre centre-ville", ajoute le maire de Villedieu.

Une concertation avec les agriculteurs lancée pour réduire l'impact des travaux

Pourquoi une si longue période, avant le lancement du chantier ? Afin d'appréhender toutes les difficultés, une procédure d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental débutera en octobre.

À chaque dérangement occasionné, on essaie de trouver des mesures correctives - Boris Dusaussoy

"Il y a un travail de concertation pour identifier les agriculteurs impactés et on essaie de réduire l'impact voire d'améliorer l'activité agricole", souligne Boris Dusaussoy, directeur de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ruralité du département de l'Indre. "À chaque dérangement occasionné, on essaie de trouver des mesures correctives pour réduire au maximum l'impact de la circulation. On essaie de faire au mieux", ajoute-t-il.

Chaque exploitation agricole impactée verra et la valeur agronomique des parcelles étudiée. L'ensemble des exploitations va être notée, chaque exploitant aura ainsi un compte et un nombre de points. Les parcelles seront réorganisées pour chaque propriétaire retrouve, en valeur, l'équivalent de ce qu'il avait avant les travaux.

Plan général des travaux de l'arrêté préfectoral portant d'utilité publique les travaux relatifs au projet d'aménagement de la déviation de la D943 - Préfecture de l'Indre

Le contournement se fait bien par le hameau Chambon, mais sera éloigné des habitations. Après la concertation publique, le rond-point a été déplacé vers l'Est, en direction du bois Morêt, pour réduire les nuisances sonores.

En septembre 2022 débutera l'archéologie préventive, suivie par les travaux d'ouvrage d'art en août 2023. La phase de terrassement et assainissement se déroulera de mars 2024 à septembre 2024, puis la chaussée en 2025.