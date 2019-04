Soulagement pour Romain Bardet, il n’a rien de cassé

Les fans de Romain Bardet peuvent respirer ! Après sa lourde chute et son abandon dans le Tour de Catalogne la semaine dernière, les résultats des examens sont rassurants.

Chambéry - France

Romain Bardet, le leader de la formation AG2R La Mondiale avait été pris dans une chute collective la semaine dernière dans le Tour de Catalogne. Il ne s’était pas relevé. Finalement, les examens sont rassurants. Le cycliste a passé un scanner thoracique qui « n’a décelé aucune fracture ni épanchement » au niveau des côtes selon le docteur Éric Bouvat responsable médical de l’équipe savoyarde.

Romain Bardet devrait reprendre l’entraînement lundi et on connaîtra plus tard son programme pour les prochaines courses.

D’autre part, Tony Gallopin, victime de la même chute collective dimanche lors de la dernière étape du Tour de Catalogne, voit son état de santé s’améliorer chaque jour, malgré de nombreuses contusions et courbatures. Il reprendra l’entraînement lundi également en vue de préparer le Giro d’Italia.