L'Hôpital-Saint-Blaise : un fronton nommé désir

Mieux vaut tard que jamais ! Située aux confins de la Soule, l'Hôpital-Saint-Blaise, petite commune de 72 ans habitants, est connue pour sa magnifique église romane classée au patrimoine de l'Unesco. Mais elle présente également -ou plutôt présentait- une petite anomalie. Dans son bourg, nulle trace de fronton ! Et un village basque sans fronton, c'est un peu comme Paris sans la Tour Eiffel, ou Londres sans Big Ben.

"On me pose souvent la question de savoir pourquoi la commune n'a jamais eu de fronton" raconte Dominique Uthurralt, le maire de la commune. "Tout simplement parce qu'à l'époque la commune n'avait pas assez de ressources pour construire ce genre d'installation. Aujourd'hui, elle n'est pas plus riche, mais nous en avons fait une priorité."

Dominique Uthurralt, maire de l'Hôpital-Saint-Blaise (à gauche), et l'un de ses adjoints © Radio France - Andde Irosbehere

Un périple d'une quinzaine d'année

Mais édifier un fronton ne se fait pas sur un claquement de doigts, loin de là. Surtout dans une commune classée. "Au tout début, on n'avait qu'un seul point d'implantation possible qui nous était accordé par l'architecte des bâtiments de France". Un terrain sur lequel l'investissement se révèle beaucoup trop cher. La municipalité se tourne alors vers un projet plus ambitieux : la construction d'un trinquet. "Mais nous sommes tombés en concurrence avec d'autres projets dans les communes proches, et les partenaires financiers qui s'étaient engagés nous ont abandonnés".

Un mal pour un bien : après étude de sol, il s'avère que le terrain acheté à l'occasion, derrière l'un des deux restaurants du village, est en mesure d'accueillir un fronton en place libre. Cette fois, c'est la bonne. Pour l'investissement, l'Etat et le département sont de la partie, et les travaux démarrent en 2019. "C'est un périple d'une quinzaine d'années, qui a connu sa finalité tant espérée".

Un fronton "dans le respect de l'environnement du village"

Le fronton est fièrement érigé depuis ce mois d'août. "D'un point de vue esthétique, on a essayé de l'intégrer au mieux. On a fait des tribunes en bois brut de sciage. Le mur a été conçu en respect des normes précisées par la fédération. Et puis petite originalité : sous la barre de falta, un petit appareillage en pierre, qui se marie bien avec l'environnement proche, et l'église. A l'arrière du mur de frappe, des sanitaires, douches et un petit local de convivialité." Le projet aura coûté au total 300 000 euros.

"Il était indispensable que l'Hôpital Saint-Blaise se dote d'un fronton, qui est un véritable lieu de vie pour les villageois, et surtout pour la jeunesse. Nous sommes très satisfaits, nous avons déjà eu une première compétition avec les minimes qui ont joué la demi-finale des championnats de France. Le fronton est praticable, il y a encore quelques détails à régler, mais d'ici une quinzaine de jours, ça devrait être terminé."

A noter que d'après Dominique Uthurralt, jusqu'à présent en Soule seules deux communes n'étaient pas pourvues de frontons : l'Hôpital Saint-Blaise et Menditte. "Mais cette dernière commune a quand même un trinquet privé". Pour le reste du Pays basque Nord, nous n'avons pas eu le temps de prolonger l'enquête. Mais sachez que le site frontons.net recense tous les frontons existants !

L'Hôpital-Saint-Blaise a désormais son fronton : le reportage de France Bleu Pays Basque Copier

Le fronton de l'Hôpital Saint-Blaise © Radio France - Andde Irosbehere

Sous la barre de falta, des pierres qui font l'originalité du fronton © Radio France - Andde Irosbehere

Ospitale Pea, nom basque de l'Hôpital-Saint-Blaise © Radio France - Andde Irosbehere