Soule : Menditte aura enfin son fronton

Le village de Menditte au sud de Mauléon aura enfin son fronton. C'était la dernière commune de Soule à ne pas en avoir, la mairie travaille en ce moment sur un projet pour en faire bâtir un. Sauf qu'il ne s'agira pas seulement d'un fronton, mais de tout un aménagement dans le village.

Si l'idée du fronton avait été démarré pendant la dernière mandature, c'est le nouveau maire Cyril Arhie qui l'a fait avancer en prenant la mairie en 2020. Avec sa nouvelle équipe ils ont voulu non seulement développer le projet de fronton, mais aller plus loin. "On s'est dit qu'on allait demander l'avis à nos habitants", explique le jeune maire. Alors à l'aide d'une coopérative locale, "Tequio", ils ont démarché les habitants puis organisé une réunion publique. 80 personnes y ont participé, sur les 200 habitants que compte la commune. "Le principe de la réunion, c'était de voir avec eux ce qu'ils attendaient de ce projet, de la mairie et de quoi ils avaient besoin" détaille Cyril Arhie.

Outre le fronton, Menditte aura aussi une aire de jeu pour enfants, un verger pédagogique, et une salle multi-usage - Les Architectes Anonymes

Si dans cette réunion, l'idée de base du fronton a été validé, d'autres propositions ont été mises sur la table : une salle multi-usage, un terrain de pétanque, une aire de jeu, un verger pédagogique. Autant de propositions que le maire a pris en compte et rajouté dans le projet initial. "On a tout mélangé, et voilà, on s'est dit qu'on allait tenter ça" sourit l'élu. Les habitants volontaires ont été intégré dans des commissions pour chaque partie du projet et travailler dessus.

Une démarche saluée par les habitants. Depuis son atelier à quelques minutes de la mairie Gonzalo Etxebarria est ravi : "c'est la première fois qu'on nous demande de nous exprimer sur un projet depuis son commencement", sourit l'artiste. Après avoir participé aux réunions il s'est d'ailleurs engagé dans la commission concernant le verger pédagogique. "J'ai un projet de faire des ateliers, des sculptures autour de la végétation", explique Gonzalo Etxebarria.

Un projet à 730.000 euros

Forcément entre le fronton et les différents aménagements autour, le budget du projet impressionne : 730.000 euros. D'autant que le budget annuel de la commune tourne autour des 300.000 euros. Mais la commune a travaillé avec tous les financeurs potentiels et compte désormais sur les financements de la région, du département ainsi que du projet européen Leader Montagne Basque, et espère obtenir une dotation de l'état.

Début des travaux prévu au printemps prochain, ils devraient durer onze mois.