Soulèvements de la terre : plus d'une centaine de rassemblements en France, des milliers de manifestants

Plusieurs dizaines de rassemblements se sont déroulés ce mercredi soir dans toute la France en soutien au collectif Soulèvements de la terre, accusé de violences par le gouvernement et dissous en conseil des ministres le matin même .

ⓘ Publicité

Le rassemblement le plus important s'est tenu à Nantes. Environ un millier de personnes, selon les organisateurs, 1.200 selon la préfecture , se sont réunis devant la préfecture. Parmi eux notamment, Yvan, qui vit sur l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis 2012, là où ont aussi été fondés les Soulèvements de la Terre au début de l'année 2021. Il dit "prôner la non-violence tout en assumant la radicalité du collectif écologiste" . Il assure aussi que l'on ne peut pas dissoudre comme les Soulèvements de la Terre, reprenant le slogan du collectif : "ce qui repousse partout ne peut être dissout".

À lire aussi Soulèvements de la terre : qui sont ces militants écologistes qualifiés de radicaux par le gouvernement ?

Autres rassemblements, à Lille (200 personnes), Toulouse (entre 200 et 300 personnes), 150 personnes à Dijon , Nîmes et Alès , Annecy et Chambéry , Bayonne ou encore Niort . Le collectif assure de son côté avoir réussi à organiser plus de 150 manifestations partout en France.

Greta Thunberg dans le rassemblement à Paris

À Paris, le rassemblement a eu lieu devant le conseil d'État. Parmi les personnalités présentes, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. Elle est venu défendre "le droit de manifester" et conteste la dissolution du mouvement. "C'est une question de droit de manifester et de défense de la vie, a-t-elle expliqué. J'espère que plus de gens se mobiliseront contre ce qui se passe en ce moment, et défendront le droit de manifester".