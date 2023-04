Soulèvements de la Terre : une centaine de manifestants à Orléans contre la dissolution

"Soutien aux Soulèvements de la Terre", pouvait-on lire ce mercredi soir sur les pancartes, place du Martroi, à Orléans. Une petite centaine de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer le projet de dissolution des Soulèvements de la Terre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le 28 mars sa volonté de dissoudre le mouvement écologiste , après la manifestations contre les méga-bassines, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Les manifestants ont ensuite défilé depuis la Place Martroi jusqu'à la préfecture.

"Ca nous inquiète cette volonté de mettre au pas le monde associatif et plus largement la société civile, confie Sylvain, on voit tous les risques que ça fait courir, ça fait monter des violences et des tensions." Les militants, avec des drapeaux écologistes, insoumis ou NPA, parlent d'un "déni de démocratie". Ils sont aussi là pour rappeler l'importance de la lutte contre le dérèglement climatique et pour "la justice sociale".

Les manifestants dénoncent "une mise au pas du monde associatif". © Radio France - Lise Roos-Weil

Cette volonté de dissoudre les Soulèvements de la Terre semble avoir galvanisé les soutiens. Depuis cette annonce, 100 comités locaux se sont créés partout en France, d'après le mouvement. L'un d'eux vient de voir le jour dans le Loiret, à Orléans. "Nous sommes déjà une cinquantaine d'inscrits", explique une militante qui veut rester anonyme. "Ce qui est drôle c'est que des gens n'avaient jamais entendu parler des Soulèvements de la Terre mais Sainte-Soline et Darmanin on fait que c'est devenu connu", sourit-elle.