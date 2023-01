Soupçon de dopage massif dans le milieu hippique : les professionnels du cheval dubitatifs en Mayenne

Le très fermé, le très opaque milieu hippique pointé du doigt dans un documentaire, diffusé jeudi 5 janvier dans l’émission "Complément d’enquête" sur France 2.

Ce long reportage met en lumière un système massif de dopage sur les chevaux qui fausse les paris hippiques. En Mayenne, terre de cheval (élevage et formation), où sont organisées de nombreuses compétitions sur les hippodromes, ces révélations laissent dubitatifs les professionnels.

Hugues Crosnier est le président de la société des courses de l'hippodrome de Craon : "nous concernant, la fédération nationale des courses nomme un vétérinaire et un assistant pour faire les prélèvements sur les chevaux qui disputent les épreuves, c'est systématique. A chaque épreuve, il y a au moins un cheval contrôlé. Les prélèvements peuvent se faire sans que personne ne soit averti. On demande que les chevaux soient mis à disposition au moins deux heures avant une compétition. Voilà comment aujourd'hui on procède pour éradiquer ceux qui auraient envie de tricher. A Craon, il n'y a pas eu de cas de dopage connu en 2022". Contacté par France Bleu, le directeur de l'hippodrome de Laval, Freddie Bouton, admet, pour sa part, avoir repéré un cas de dopage en 2022.

Phillipe Foucher, le directeur de la Fédération Anjou-Maine Centre-Ouest qui chapeaute les courses sur les hippodromes mayennais notamment, estime, pour sa part, que parler d'un système massif de dopage relève de la caricature : "c'est bien que ce soit sur la table (le dopage dans le milieu hippique NDLR), on va être franc. Le souci c'est qu'il ne faut pas qualifier les prélèvements positifs de dopage. Doper c'est augmenter les capacités du cheval. Plus de 90% d'échantillons positifs sont de mauvaises utilisations des produits ou des chevaux qui ont du mal à éliminer ces produits. Les chevaux ils ont des rhumes, ils ont un traitement et certains éliminent plus vite que d'autres, c'est pareil pour les humains. On donne aux chevaux des produits avec une ordonnance. Certains demandent aujourd'hui des produits en Espagne ou ailleurs parce que c'est moins cher et ça c'est de la triche".