Soupçons d'abus sexuels de l'ex-évêque de Créteil : le diocèse lance un appel à témoins

Face à la colère grandissante des catholiques, et plus particulièrement de ceux qui ont connu Monseigneur Michel Santier, ex évêque de Créteil, soupçonné d'abus sexuel, l'évêché du Val-de-Marne lance un appel à témoin.

Monseigneur Michel Santier, ex évêque de Créteil, est soupçonné d'abus sexuels © Maxppp - Marine Legrand Monseigneur Blanchet, l'actuel évêque de Créteil le reconnaît : son prédécesseur a pu commettre des abus sexuels dans le cadre de son épiscopat. "Si tel était le cas, je supplie les personnes victimes qui le voudraient, de se manifester auprès de la cellule d'écoute diocésaine, de façon à initier autant qu'il sera possible pour elles un chemin de reconnaissance et de réparation. Elles seront mises en lien avec Mgr Lebrun, dans le cadre de la nouvelle procédure concernant Mgr Santier" peut-on lire dans un communiqué publié sur le site internet du diocèse du Val-de-Marne à l'attention des fidèles de la communauté catholique. ⓘ Publicité L'évêque actuellement en poste était au courant Monseigneur Blanchet ne cache pas qu'il connaissait la situation et continuait à faire confiance à son prédécesseur monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil de 2007 à 2019 : "J'ai conscience de votre trouble et de votre colère d'apprendre aujourd'hui ces faits, alors que vous savez que je les connaissais. J'ai conscience aussi d'ajouter encore à votre épreuve par les erreurs de jugement qui furent les miennes depuis que je suis votre nouvel évêque, concernant cette affaire. J'ai enfin conscience de votre reproche que j'aie pu croire Mgr Santier lorsqu'il disait n'avoir commis ces faits". Ces aveux font suite à de nouveaux témoignages, émanant de trois victimes supplémentaires qui ont dénoncé les actes de Michel Santier alors qu'il était prêtre à Coutances (Manche). Auparavant, en 2019, deux personnes s'étaient déjà plaintes auprès de Monseigneur Aupetit, alors archevêque de Paris. Plaintes restées sous silence. Le silence ne fait que protéger l'agresseur De son côté, le collectif Agir pour notre Eglise regrette que cet appel à témoin émanant de l'évêque actuellement en fonction, arrive aussi tardivement, "d'autant plus qu'il savait déjà, ce qui ne l'a pas empêché de l'inviter à concélébrer la messe chrismale, en avril dernier" déplore Catherine Boulanger, membre du collectif. "Il a fallut encore une fois que des faits graves sortent dans les journaux pour que les évêques disent être désolés, expriment une demande de pardon... autrement dit il faut que la presse aille fouiller dans les poubelles de l'Eglise, pour avoir une réaction" poursuit Catherine Boulanger avant d'ajouter : "__le silence ne protège pas l'institution ni l'image de l'Eglise. Il ne fait que protéger l'agresseur. Alors que la priorité absolue doit systématiquement porter sur les victimes, celles qui se sont exprimées comme celles qui n'ont pas osé le faire, voire même celles qui pourraient le devenir". Vous-même ou l'un de vos proches avez été victime d'actes de pédophilie commis par un prêtre ou un religieux ? Les numéros de téléphone des cellules d'écoute de l'Eglise Les recommandations pour témoigner ou se manifester proposées par le collectif Agir contre l'Eglise