Soupçons de favoritisme au Puy-en-Velay : le maire Michel Chapuis se défend

Le maire du Puy-en-Velay a réagi aux révélations de Mediacités et ces soupçons de favoritisme pour attribuer la gestion des futures Halles de la ville. Selon Michel Chapuis, tout a été fait dans les règles.

Non, il n'y a pas eu de favoritisme dans l'attribution de la gestion des futures Halles du Puy-en-Velay. Plus de 24 heures après les révélations de Mediacités et ces perquisitions à la mairie dans la foulée de l'enquête préliminaire du Parquet national financier, le maire Michel Chapuis a réagi ce mercredi.

Pas de favoritisme selon le maire

Lui et ses services sont soupçonnés d'avoir favorisé l'un des deux candidats en lice pour l'obtention de ce marché public, le chef Guillaume Fourcade, aux dépens d'Alexis Haon, présent sur la liste de gauche candidate lors des élections municipales de 2020. "Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente sur une liste d'opposition qu'il est barré du projet", se justifie Michel Chapuis. "Ce sont tous les deux des acteurs locaux, qui avaient des projets intéressants, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Mais après il y a un choix qui a été fait, l'un est arrivé premier et l'autre deuxième", poursuit le maire du Puy-en-Velay, qui rappelle que l'enquête est en cours.

Les travaux des Halles du Puy-en-Velay doivent se terminer cet été, pour une ouverture le 1er septembre. En tout cas dans la commune, l'affaire n'étonne pas vraiment ceux qui en ont entendu parler.