Soupçons de maltraitance dans un Ehpad du groupe Korian : le parquet d'Orléans ouvre une enquête

Le parquet d'Orléans indique avoir ouvert une enquête pour des soupçons de maltraitance à l'encontre d'un résident d'un Ehpad privé du groupe Korian à la Ferté Saint-Aubin, dans le Loiret.

Le parquet, confirmant ainsi une information de nos confrères de La République du Centre, explique que le signalement date de décembre 2021 et concerne l'Ehpad Château des Landes. Le résident, atteint par la maladie d'Alzheimer et admis dans cet établissement en octobre 2020, est décédé le 28 juillet dernier.

Manque de sécurité et d'hygiène ?

C'est sa fille, habitante de l'agglomération orléanaise, qui a porté plainte. Elle raconte à nos confrères avoir constaté un défaut de surveillance et de sécurité dans cet établissement et avoir vu son père "amaigri, négligé", avec "un manque d'hygiène", sans compter les chutes pour lesquelles il a dû être envoyé aux urgences, sans pouvoir être accompagné par l'Ehpad, selon elle.

Contactée par France Bleu Orléans, la directrice de l'Ehpad "Château des Landes", Christelle Lorenzotti, en poste depuis le 18 octobre dernier (après le décès du résident, donc), explique qu'un plan d'actions a été mis en place "pour que ces faits ne se reproduisent pas" : "je suis arrivée dans cet Ehpad à la demande du groupe Korian en juillet, en tant qu'infirmière, dans le cadre de l'arrivée en renfort d'une équipe d'appui, car un dysfonctionnement de l'établissement avait été constaté. J'ai reçu la fille du monsieur qui a remonté un certain nombre de griefs".

Oui, il y a eu dysfonctionnement" (la directrice de l'Ehpad)

Après enquête interne, Christelle Lorenzotti reconnaît que "oui, il y a eu dysfonctionnement, dans le cadre, notamment, de l'absence de la direction pour arrêt maladie. On s'est excusés au nom du groupe, Korian ne peut pas fermer les yeux même si c'est douloureux pour les équipes qui se sentent pointées du doigt alors que leur travail est de bien s'occuper des résidents".

Un plan d'actions mis en place pour améliorer les choses

Un plan d'actions, validé par l'agence régionale de santé, a été mis en place, assure la directrice de l'Ehpad. Il s'est traduit, notamment, par un renfort en personnel : "désormais, nous avons sept à huit aides-soignants le jour, pour soixante résidents, et trois la nuit, contre deux précédemment. Des actions de formation, d'accompagnement du personnel, et un suivi de l'activité au quotidien, ont été mis en place", assure Mme Lorenzotti qui indique qu'elle organise une réunion par mois avec les familles des résidents (contre une à deux par an auparavant) qui "se disent satisfaites de l'évolution des choses depuis quelques mois".

Y-a-t-il eu d'autres cas de maltraitance à l'encontre de résidents de cet établissement de la Ferté Saint-Aubin ? "Nous n'avons pas eu d'autres remontées de familles", répond la directrice.

Le groupe Korian est visé par plusieurs accusations de maltraitance dans plusieurs de ses Ehpad en France. Et l'avocate Sarah Saldmann, qu dit avoir reçu "plusieurs dizaines " de témoignages, annonce qu'elle prépare une action collective conjointe contre Korian, comme contre le groupe privé Orpea, au cœur du scandale suscité par le livre-enquête "Les Fossoyeurs".