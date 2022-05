Soupçons de violences sexuelles à la fac de Tours : l'université prend acte du rapport et promet du mieux

Quelques jours après la présentation des conclusions du rapport de l'inspection du ministère de l'Enseignement supérieur, l'université de Tours a communiqué ce mercredi 25 mai sur le contenu de ce rapport, précisant qu'elle engagerait les recommandations émises.

Ces pistes d'amélioration consistent entre autre "à un suivi scrupuleux des procédures" selon le rapport et à une "consolidation" de celles-ci, à une formation des "personnes susceptibles d'intervenir sur ces dossiers" - point sur lequel l'université assure avoir "déjà commencé" à travailler - et à une meilleure "articulation" entre l'université et le parquet de Tours. Dans son communiqué, l'université assure que l'ensemble de ses services va travailler "de concert" avec les associations étudiantes, les syndicats et le monde associatif tourangeau "pour une meilleure prise en charge des victimes de violences et pour la réduction de ces inacceptables violences".