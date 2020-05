Sourdeval : une habitante se fabrique un masque transparent pour malentendant

"Nous les malentendants, on est complètement mis de côté", dénonce Anita. Avec le développement du port du masque face au coronavirus, impossible pour elle de lire sur les lèvres.

Cette coiffeuse de Sourdeval, atteinte comme ses trois enfants de surdité moyenne, s'est récemment confectionné un masque transparent pour attirer l'attention sur ce problème, en se basant sur un modèle créé aux États-Unis.

"Quand on va chez le boulanger, le boucher ou autres, tout le monde a son masque et on ne comprends plus ce que les gens nous disent", explique-t-elle.

"Ça m'est arrivé la semaine dernière à un rendez-vous médical, j'ai fait comme si j'avais compris le médecin parce qu'on a l'habitude, on fait comme on peut."

"On se sent exclu de la société", lâche-t-elle dépitée. Selon cette manchoise, il s'agit d'une discrimination. "On dit qu'on veut l'égalité des chances, on fait fabriquer des millions de masques, mais personne n'a pensé à en faire avec une partie transparente."

Elle n'est pas à la seule atteinte de surdité à vivre cette situation. Une Montpelliéraine cherche à joindre des industriels pour produire des masques transparents tandis qu'une Toulousaine a lancé un financement participatif avec ce même objectif.