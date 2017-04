Souriau a toujours du mal à trouver les bons profils pour ses postes

VIDEO : l'entreprise spécialisée dans la connectique pour l'aéronautique recrute et a du mal à pourvoir certains postes. Un entreprise qui se porte bien avec près de 4% de prévisions de croissance nous dit son directeur François-Xavier Marchais.

François-Xavier Marchais, le directeur de Souriau en Sarthe était notre invité ce vendredi. L'entreprise qui prévoit près de 4% de croissance à du mal à recruter.

Certains postes ne trouvent pas preneur

Souriau en Sarthe a recruté 25 personnes depuis le début de l'année en CDI et cherche encore 15 personnes. "Je pense que les emplois sont assez valorisés et assez bien payés chez nous" nous dit François-Xavier Marchais, le directeur de Souriau en Sarthe, "puisqu'il y a très très peu de turn-over. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques professions qui sont assez difficiles à trouver sur le département. On se bat tous les jours pour essayer de trouver ces gens. On recherche des techniciens en bureau d'étude, des gens dans la plasturgie, des acheteurs, des ingénieurs.

Je pense que l'on est tous responsable : les entreprises, parce qu'il faut que l'on valorise ces métiers-là, les parents parce qu'il faut qu'ils incitent leurs enfants à y aller, et puis l'éducation nationale sûrement, parce que l'on a dévalorisé ces filières professionnelles et l'apprentissage. Sur les outilleurs par exemple, il y a de moins en moins de formations voire plus du tout. C'est de plus en plus compliqué dans la région car on est plusieurs entreprises dans le secteur de la Ferté à chercher ces profils d'outilleurs. J'espère que ce problème de recrutement ne va pas durer encore dix ou 15 ans, mais il n'est pas si ponctuel que cela, ça fait déjà plusieurs mois que l'on cherche et il augmente un petit peu parce que la croissance économique s'améliore".

Près de 4% de prévisions de croissance pour 2017

"On est sur plein de secteur d'activités qui marchent bien, l'aéronautique civile avec Airbus va encore battre un record de livraison d'avions cette année" poursuit François-Xavier Marchais, le directeur de Souriau en Sarthe. "D'autres secteurs comme la défense, la robotique, le marché des télécoms, vont bien également. Ça nous permet d'exporter énormément et d'avoir une belle croissance de près de 4% pour cette année. Ça va nous permettre d'investir, l'agrandissement on verra quand il y aura besoin. Et c'est pratiquement acquis que l'on va continuer à embaucher cette année".

