Souriez ! Les facteurs de Gironde appelés à tirer votre portrait pendant leur tournée

Les 1726 facteurs de Gironde sont invités à prendre en photo les Français qui les touchent, et qu’ils voient tous les jours lors de leur tournée. Les portraits seront visibles en ligne d'ici la fin de l'année, et les plus beaux choisis par le photographe Yann Arthus Bertrand pour une expo à Paris.

Un petit sourire, une pose étudiée, et c'est fait : depuis le 6 septembre, et jusqu'au 8 octobre, les 1726 facteurs de Gironde sont appelés à tirer le portrait des Girondins et Girondines qui les touchent et qu'ils fréquentent au quotidien sur leur tournée. Les portraits seront visibles en ligne d'ici la fin de l'année, et les meilleurs sélectionnées par le photographe Yann-Arthus Bertrand pour une exposition prévue en 2020 au La Poste du Louvre, à Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rendre hommage au lien social entretenu par le facteur

Certains facteurs de Gironde sont dans les starting-blocks, comme Brice, facteur à Talence. Quand il entend parler du projet artistique "Portraits de France par les facteurs", il n'hésite pas et pense tout de suite à François, 88 ans. Depuis un mois, Brice lui rend visite toutes les semaines dans le cadre de l'opération "Veiller sur mes parents", "et on s'est très vite bien entendu," confie Brice.

Pour François, pas question de devenir un star à 88 ans : "je me suis dit, je suis tellement moche, ma photo ne sera pas acceptée, alors je peux toujours dire oui pour faire plaisir à Brice ! Parce que j'ai confiance en lui." Il s'est donc prêté à l'exercice de la pose, et au jeu d'une série de questions-réponses qui accompagne chaque portrait. "Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en France ?" demande Brice. "S'occuper davantage des vieux", souffle François, qui apprécie le passage de Brice dans sa résidence médicalisée.

Pour Brice, cette participation au défi photo apparaît comme un prolongement de son travail quotidien : "le cœur de mon métier, c'est le lien social. Je n'hésite à m'arrêter discuter quand il le faut. Je trouve super que Yann-Arthus Bertrand s'intéresse à cet aspect là du travail de facteur. En plus, avec François nous ne sommes pas de la même génération, et c'est bien de pouvoir mettre en valeur ça."

Une exposition des meilleures photos à Paris en 2022

Ces photos sont réalisées au cours de la tournée grâce à une application spécialement développée pour l’occasion. L’ensemble des portraits recueillis par les facteurs seront présentés à travers une exposition digitale d’ici la fin de l'année, et les plus belles photos sélectionnées seront exposées à La Poste du Louvre en 2022.