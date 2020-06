"Souriez, vous respirez", la Haute-Vienne lance une campagne d'attractivité pour attirer de nouveaux habitants

Le département de la Haute-Vienne et la Chambre de Commerce et d'Industrie veulent surfer sur l'après-confinement et l'envie d’ailleurs de certains habitants des grandes villes. Pour les attirer, ils lancent une campagne d'attractivité via les réseaux sociaux.

"Souriez, vous respirez !" C'est le slogan d'une campagne d'attractivité lancée par le département de la Haute-Vienne et la Chambre de Commerce et d'Industrie. L'idée est d'attirer des habitants de grandes villes en mal d'espace et d'un cadre de vie plus agréable. Comme pour les autres départements du Limousin, les arguments ne manquent pas en Haute-Vienne. Prix de l'immobilier, grands espaces naturels, gastronomie, vie sans bouchons et autres désagréments des très grandes agglomérations. Encore faut-il le faire savoir au delà de nos frontières.

Un grand jeu concours pour lancer la campagne

Pour marquer les esprits, un grand jeu concours est organisé pour permettre à 15 familles de gagner un week-end tous frais payés fin septembre à Limoges. Avec un accueil soigné. Hotel, restaurant et autre visite guidée. En espérant les convaincre de s'installer en Haute-Vienne. Via le site internet de cette opération. En parallèle, une campagne de communication est lancée depuis lundi et va durer jusqu'au 10 juillet sur les réseaux sociaux. Notamment sur la page facebook "Venez vivre en Haute-Vienne". L'idée étant évidemment de mettre en avant les atouts de notre territoire.

A la recherche d'influenceurs pour faire la pub de la Haute-Vienne

La visuel de la campagne "Souriez, vous respirez en Haute-Vienne" - Agence Laou

Cette campagne se veut participative pour que n'importe quel habitant puisse dire tout le bien qu'il pense du département. Et notamment les salariés de grandes entreprises qui pour rien au monde ne voudraient quitter le Limousin après s'y être installés. Dès le premier signe d’intérêt, les personnes seront accompagnées, notamment par la CCI. Mais aussi par l'agence Laou, spécialisée dans les campagnes d'attractivité. Cela va de la simple prise d'information aux démarches concrètes pour déménager. Par exemple faciliter la recherche d'un emploi pour un conjoint.

Attirer 25 à 60 familles dès la 1ère année

Cette campagne vise les publics de Paris Ile-de-France, Marseille Paca, Hauts-de-France, mais aussi Nantes, Bordeaux et Lyon. Premier objectif : convaincre en 1 an, 25 à 60 familles de venir vivre en Haute Vienne. Et par ricochet, obtenir une augmentation des réservations touristiques pour 2020 et 2021.