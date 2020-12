"Sous le masque, gardons la banane" : à Valence, des affiches pour remonter le moral des habitants

Froid, fatigue, confinement : tel est le cocktail infernal du moment. Résultat, le moral des Français trinque. Au mois de novembre, selon l'Insee, le moral des ménages est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2018 et la crise des gilets jaunes. Dans les rues de Valence, cette morosité est perceptible. "Je me sens triste parce qu'il n'y a rien de prévu pour les fêtes, lance Christine, originaire de Valence. En plus, je suis au chômage et trouver du travail en ce moment, c'est très compliqué", ajoute-t-elle.

A Valence, la mairie tente de faire sourire ses habitants avec une campagne de communication. Des affiches colorées ont été placardées dans les rues du centre-ville. On peut y lire : "Sous le masque, gardons la banane" ou encore "Malgré une période à la noix, gardons le sourire". Pour Pauline, la vingtaine, cette attention est appréciable. "Ces affiches nous permettent de relativiser, on se rend compte que nous sommes tous dans le même bateau", note-t-elle.

Les associations locales ont alerté la mairie de Valence sur ce sentiment d'abattement généralisé. La ville a voulu agir en utilisant les panneaux d'annonces laissés vides, faute d'événements à venir. "Normalement, à cette époque de l'année, les affiches sont réservées aux Féeries d'hiver et à d'autres rendez-vous festifs, tous annulés à cause de la pandémie, détaille Sylvain Bastian, chargé de communication à la mairie. _Avec ces affiches, on espère envoyer un message positif aux Valentinois". C_es messages resteront placardés jusqu'à la fin de l'année, car la mairie espère bien ne plus en avoir besoin en 2021.