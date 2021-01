Sous le signe de l'épidémie, la saison des galettes est lancée en Normandie

A peine les fêtes de fin d'année passées que déjà on prolonge le plaisir. Le coup d'envoi de la saison des galettes est déjà donné, à l'approche de l’épiphanie. Comme chaque année, cette période est cruciale pour les boulangers et pâtissiers, qui réalisent là l'un de leurs meilleurs chiffres. Mais pour 2021, l'épidémie de Covid a décidé de jouer les troubles-fêtes, et le chiffre d'affaires s'annoncent quand même en berne.

Moins de monde pour tirer les rois

Ce qui cause le plus de tort aux fabricants, c'est l'absence de cérémonie de vœux, de repas des anciens ou encore de fêtes en entreprise. Des événements pendant lesquels la galette tient la place du roi. Jean-Denis Meslin, boulanger à Cherbourg et président de la chambre de commerce, honore chaque année une quinzaine de commande pour des rendez-vous de ce type. En 2021 ? "Aucune", se désole-t-il. Même constat pour Eric Gibert, patron du fournil cherbourgeois. "On n'a qu'une école qui nous a passé commande, ce qui représentera un manque à gagner au final."

Des galettes plus petites

Les ventes directement en boulangerie représenteront donc la majorité du chiffre d'affaires. Et malgré ces obstacles, les clients semblent au rendez-vous, et apportent donc de bonnes nouvelles pour les tirelires. Murielle en est déjà à sa deuxième, avec ses petits enfants. "On aime ce moment en famille, avec le choix des parts et la couronne." Mais là aussi, le coronavirus a tenu à avoir son mot à dire. Les rassemblements familiaux étant plus restreints, les galettes vendues sont les moins dodues, et donc les moins chères. "Ce ne sont que des galettes de 4 ou 6 personnes qui sont vendues", conclut Jean-Denis Meslin.