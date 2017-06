Sous les platanes à Vienne, les retraités résistent à la canicule

Chaleur ou pas, il en faut plus pour faire changer leurs habitudes à certains retraités viennois. Chaque après-midi, ils déplient chaises et tables de camping et se retrouvent sous les arbres de l'espace Saint-Germain pour jouer aux cartes ou à la pétanque.

Les joueurs de pétanque ont déserté leur terrain habituel, en plein soleil l’après-midi. Même de l'autre côté, à l'ombre des grands platanes, Angelo reconnaît qu’il a chaud. Comme d’autres retraités, il vient ici le plus souvent possible à la belle saison, pour jouer aux boules ou taper le carton avec les copains. Cet après-midi, la pétanque a peu d'adeptes, contrairement aux jeux de cartes, moins éprouvants en ces temps de canicule.

A l'une des trois tables de jeu, la partie de belote coinchée bat son plein entre Hubert et ses amis. Et qu'importe la chaleur. « Ici ça se passe super bien. On est à l’ombre, il fait frais. Les petits vieux sont tous au courant qu’il faut amener une bouteille d’eau. Ceux qui ne l’amènent, pas, et bien ils n’ont qu’à aller au cimetière et puis c’est tout ». C’est dit évidemment sur le ton de la boutade.

Une bouteille d'eau glacée pour affronter la canicule

Assis sur un plot en béton, celui que tout le monde ici appelle Pierrot, observe la partie de cartes qui se déroule à une autre table. Il a 97 ans et il est le doyen des habitués de l’espace Saint-Germain. Pendant la guerre, explique-t-il, il avait été affecté ici, à l’époque où c’était une caserne, pour s’occuper des chevaux. Il n’aimait pas ça. En revanche, il adore fréquenter les lieux aujourd’hui. Sa fille le dépose, et si elle ne peut pas revenir le chercher, il rentre par ses propres moyens. La canicule ? Il s’en accommode : « la chaleur, je la supporte comme tout le monde, je sors tous les jours ». Pour se rafraîchir, il a sa bouteille d’eau, plus que fraîche, vraiment glacée. Il la met au congélateur. C’est un bloc de glace qui fond au fil des heures et dont il boit des gorgées. Pierrot reviendra demain, il y aura toujours de l'ombre sous les platanes.