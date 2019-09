Une manifestation silencieuse de l'Alliance Anticorrida, sous les yeux des aficionados

Nîmes, France

Alors que les applaudissements retentissent dans les arènes de Nîmes, c'est leur silence qui envahit le parvis.

Samedi, à 17h30, une trentaine de militants de l'Alliance Anticorrida a manifesté au plus près du cœur de la Féria des Vendanges, au pied des Arènes. "Personne n'a pu nous refuser cette manifestation puisqu'elle est silencieuse. Elle a été déclarée le 12 août dernier" précise Claire Starozinski, présidente de l'alliance. "Dans la ville, nous avions l'habitude d'être réduits au silence : les manifestations contre la torture animale sont interdites pendant les corridas, alors que c'est là qu'il faut agir !"

Ce rassemblement a été savamment étudié dans sa construction et sa symbolique. Sur le visage des militants, des masques blancs, mouchetés de larmes de sang. Dans les mains, des pancartes représentant des animaux ensanglantés, et un chiffre qui revient sur chaque pancarte. "54% des nîmois sont contre la corrida avec mise à mort du taureau." explique Claire Starozinski. "C'est un sondage Ifop que nous avons fait réaliser. En outre, il est tout à fait possible de s'amuser à la Féria des Vendanges sans torture."

"Bravo les jeunes !" envoie Sandrine avec un baiser en direction des militants. La nîmoise est positivement surprise de cette prise de position, sous le nez des aficionados. "Je trouve ça courageux, ils n'ont pas peur de subir les railleries. Je suis née à Nîmes et j'aime notre culture, mais je refuse de payer pour voir un animal se faire découper. Bien évidemment, il faudrait l'interdire..." et d'être coupée par une salve d'applaudissements provenant des Arènes. "... comme vous le voyez, ce n'est pas encore gagné."