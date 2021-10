Sous-représentation des femmes dans le monde scientifique : "La vulgarisation peut provoquer des vocations"

A 27 ans, Lucile Laulin originaire et résidente de Pessac, s'est vu remettre le prix jeune talent pour les femmes et la science par la fondation L'Oréal, l'Unesco et l'Académie des sciences, ce jeudi 7 octobre. Chercheuse en troisième année de thèse à l'institut de mathématiques de Bordeaux, elle rédige actuellement son doctorat sur les probabilités.

Cette récompense lui apporte une dotation de 15.000 euros, notamment pour poursuivre ses recherches, mais elle veut aussi s'en servir pour donner plus de visibilité aux femmes dans le monde scientifique. Parce qu'elles y sont sous-représentées. Briser ce plafond de verre, ça passe selon Lucile Laulin par "des événements de vulgarisation scientifique, en mathématiques, mais aussi dans les autres disciplines". "Ça permet en fait de montrer qu'il y a des femmes qui font ces métiers, que les métiers sont très divers et que faire de la science, ce n'est pas juste faire de la recherche. Il y a énormément de possibilités quand on fait des maths, quand on fait de l'informatique, de la biologie. Même si à travers la vulgarisation, ça peut être bien de montrer qu'il y a des modèles féminins, on ne pourra pas y arriver si les hommes ne s'impliquent pas aussi", détaille-t-elle.

A l'Université de Bordeaux, plusieurs actions ont déjà été mises en place, comme le "Moi Informaticienne - Moi Mathématicienne". "Cette initiative propose à des élèves de troisième et de seconde de participer à une semaine où on va écouter des exposés, elles vont participer à des ateliers où on va leur présenter des métiers en lien avec les mathématiques et l'informatique. Ça, c'est des actions qui n'existaient pas quand j'étais au lycée. Je pense que ça permet vraiment de faire changer les mentalités et aussi pourquoi pas de provoquer des vocations", explique Lucile Laulin, qui rappelle que seulement 28% des chercheurs en France sont des femmes.