Soutenir les restaurateurs, vignerons et artistes à travers des fresques

A moins d’un mois de la probable réouverture des restaurants et bars, dix fresques ont été réalisées sur plusieurs établissements de vin et de bouche parisien.

A l’origine de cette initiative, l’appellation Crozes-Hermitage, en soutien à trois professions touchées par la crise sanitaire du Covid-19 : les restaurateurs, les vignerons et les artistes.

Le 8 et 9 avril, ces dix artistes ont sorti leurs pinceaux et leurs bombes aérosol pour changer le décor de ces établissements.

Parmi les œuvres, celle de Claire Courdavault, sur la vitrine du bar à vin Le Dénicheur, 4 rue Tiquetonne dans le 2e arrondissement de Paris. Une fresque qui est appréciée par les nombreux promeneurs.

Une initiative accueillie avec plaisir par le propriétaire du lieu, Etienne Madelin.

L’ambition, c’était juste d’apporter un peu de joie, un peu de lumière aux passants et à nos clients. Au Dénicheur, on a de la chance, on est tout petit, on a une clientèle d’habitués qui nous suit mais c’était vraiment pour apporter un petit peu d’émulation, un petit peu de joie dans cette période un peu sombre.