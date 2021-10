Soutenu par sa famille, il est en grève de la faim pour obtenir sa mutation à Reims

Xavier Merlet est soutenu par sa famille, son combat est devenu celui de sa famille. Chaque jour, sa mère de 77 ans en fauteuil roulant, sa femme, ses deux enfants adolescents Matthieu et Marianne, s'installent devant la sous-préfecture de Reims. Un soutien familial primordial pour Xavier Merlet, qui a entamé une grève de la faim et demande sa mutation au centre de navigation aérienne de Reims. Son histoire, à multiples rebondissements, il la répète inlassablement. En 2018 déjà, cet agent de l' aviation civile avait entrepris une grève de la faim pour dénoncer son exclusion du CRNA après une expertise psychiatrique "partiale "accuse-t-il. Quelques mois plus tard, une contre-expertise le déclarait apte sans restriction. En janvier 2020, il était réintégré dans l'aviation civile mais à Orly. Loin de sa famille, il fait toujours les allers-retours et dort parfois dans sa voiture pour ne pas occasionner trop de frais de déplacements. "Ce n'est pas une vie", dit Xavier Merlet qui veut aussi pouvoir s'occuper aussi de sa mère malade.

La femme et les enfants de Xavier Merlet © Radio France - Sylvie Bassal

"Je peux pas demander ça à ma femme, c'est à moi de le faire"

Sa mère, elle est là, assise dans son fauteuil roulant. "Elle habite chez nous, dit Xavier Merlet, et c'est à moi de m'en occuper. je ne peux pas demander cela à ma femme". Xavier Merlet est déterminé. Il veut revenir travailler à Reims. Chaque jour, pendant les vacances de la Toussaint, il s'installera ainsi, avec sa famille, place Royale juste devant la sous-préfecture.