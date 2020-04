Soutien aux bars et restaurants bretons : réservez maintenant et consommez après le confinement

Lourdement pénalisés par la mise en place du confinement, les professionnels de la restauration cherchent à relever la tête après la crise. Si certains ont déjà rouverts leurs établissements pour organiser la livraison de leurs plats, d'autres vont profiter d'une initiative mise en place il y a quelques jours sur Internet.

Créer de la trésorerie pour les restaurants

Avec "Aidons nos restaurants" lancée par LaFourchette et TripAdvisor l'idée est d'acheter des bons pour aller déjeuner ou dîner dans les restaurants de la région. Ces bons, dont vous définissez la valeur, seront valables après le confinement. Les fonds sont directement versés au restaurant qui peut ainsi continuer à payer ses charges.

à lire aussi Des bons d'achat chez les commerces brestois pour les aider financièrement malgré le confinement

"Si vous voulez nous retrouver il faut envoyer un peu de trésorerie. Nous n'étions pas en difficulté avant mais nous le sommes maintenant. Les gens ont envie de sortir et de se retrouver au moment du dé confinement et nous aimerions leur dire que ce sera le cas, mais ce n'est pas si sûr," confie Hubert Jan restaurateur à Fouesnant et patron de la branche restauration de l'Umih (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie).

Soutenir les cafés avec "J'aime mon bistrot"

Une initiative similaire a vu le jour pour les cafés. "J'aime mon bistrot" propose aussi de payer à l'avance son café ou toute autre boisson que vous auriez envie de consommer seul(e) ou avec vos amis une fois le confinement terminé. De nombreux établissements bretons figurent déjà sur ce site. Les inscriptions se poursuivent.