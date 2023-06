Soutien aux Soulèvements de la Terre : une centaine de manifestants à Annecy, au moins 200 à Chambéry

Plus de 130 rassemblements étaient annoncés ce mercredi soir en France, en soutien au mouvement des Soulèvements de la Terre dont la dissolution a été prononcée mercredi matin en Conseil des ministres. Le gouvernement reproche au collectif écologiste d'"appeler" et de "participer" à des violences, comme ce week-end en Savoie lors de la mobilisation contre le chantier ferroviaire du Lyon-Turin , où des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre.

ⓘ Publicité

"Chambé, Chambé... soulève-toi !"

Entre "200 et 300" personnes ont défilé dans le calme ce mercredi à Chambéry, entre la préfecture et le palais de Justice, aux cris de "Chambé, Chambé... soulève-toi !", en pleine fête de la musique. "On ne dissout pas une révolte", pouvait-on lire sur une banderole. A Annecy, plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées.

Photo du rassemblement annécien © Radio France - Richard Vivion

Les avocats des Soulèvements de la Terre ont annoncé leur intention de déposer un recours devant le Conseil d'Etat contre la dissolution du collectif par le gouvernement, car elle "intervient au mépris des libertés fondamentales".