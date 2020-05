Coronavirus : les clubs sportifs amateurs aussi ont besoin d'aide

Pour les clubs sportifs amateurs, l'arrêt prématuré de la saison et les incertitudes autour d'un retour sur les terrains posent parfois de gros soucis de trésorerie. Pour tenter de les aider, le CNOSF et le ministère des Sports ont lancé la plateforme de financement participatif "Soutiens ton club".

Alors que les clubs sportifs professionnels planchent sur la reprise de leur préparation en vue de la saison prochaine, les clubs amateurs sont encore dans le vague. Pour la plupart, l'activité est au point mort, l'arrêt de la saison en mars puis le confinement ont coûté cher. En effet, impossible aujourd'hui d'organiser des goûters ou tournois de fin de saison, de s'associer aux fêtes de villages... Tous ces moments festifs aussi synonymes de rentrées d'argent pour ces clubs sont aujourd'hui inenvisageables.

Des dons de 50 euros ou plus, déductibles des impôts

"C'est entre 10% et 20% de notre budget qu'on construit grâce à ces événements de fin de saison d'habitude, confirme Thierry Soccarros, président du club de foot de l'US Vaillante Gelosienne, là on peut s’asseoir dessus !" Son fils a inscrit il y a quelques jours le club de foot de Gelos sur la plateforme "Soutienstonclub.fr" lancé par le CNOSF et le ministère des Sports. Elle permet à n'importe quel club sportif d'y présenter son action, et de demander un coup de pouce des internautes.

Il est possible de donner 50 euros ou plus, et ainsi de bénéficier d'une déduction d'impôts au titre du mécénat, tout est expliqué sur la plateforme. "Cela permet aussi d'avoir un peu de visibilité, tout est bon à prendre en cette période" assure Michel Mairal, co-président du TUHB, club de hand bigourdan né en 2018 de la fusion du Soues-Barbazan Bigorre Handball et du Pyrène Handball Louey-Juillan-Tarbes.

Des clubs dans le flou

Le handball présente le double "inconvénient" d'être un sport de contact et d'intérieur, alors difficile de se projeter sur une reprise, alors que les clubs sont à l'arrêt depuis déjà deux mois. "Nos charges ont augmenté parce que nos équipes jeunes ont été performantes, et qu'elles ont dû aller jouer plus loin, détaille Michel Mairal, on pensait amortir ces coûts en cette fin de saison, notamment lors de la fête de Juillan où on tient la bodega, mais tout ça c'est plus possible... _C'est 15.000 à 20.000 euros qu'on va perdre au total_, on était aussi en train de former une personne que l'on voulait embaucher l'an prochain, on ne sait pas si on pourra".

Les difficultés sont du même ordre pour l'USVG de Thierry Soccarros : "C'est toujours pareil, on engage déjà des actions et des dépenses sur la saison prochaine, avec des licences et des maillots à commander par exemple, des prestations qu'il faudra payer à la Ligue et au District de foot dès juillet, tout ça avec un budget en baisse c'est compliqué. Heureusement j'ai eu des informations rassurantes des instances du foot local et régional, sur des modalités pour s'arranger, on devrait s'en sortir..." Le club a également créé une cagnotte Leetchi pour contribuer au financement de son école de foot.

Les clubs répertoriés à l'heure actuelle en Béarn et Bigorre