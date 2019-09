Soye-en-Septaine : un clip pour parler du harcèlement scolaire

On considère qu'un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Un sujet grave et pourtant peu abordé avec les premiers concernés. A Soye-en-Septaine, dans le Cher, le rappeur berruyer Joé Redzy a écrit une chanson sur le sujet et tourné un clip avec les enfants du village.

Soye-en-Septaine, France

C'est un clip qui raconte l'histoire d'Alexandre, écolier en primaire. En classe, il subit les moqueries de ses camarades. Une histoire mise en musique par Joé Redzy.

C'est l'association A nous 2 jouer, de Soye-en-Septaine, qui a contacté le rappeur au début de l'été. « On essaye au maximum d'avoir des thèmes et des projets qui aient du sens pour les enfants, explique Laëtitia, animatrice, et notamment on voulait apporter une touche un peu artistique. »

Joé Redzy accepte immédiatement de travailler avec les enfants. Très vite, ils décident de parler du harcèlement à l'école. Dans une salle de la mairie ils tournent un clip. Mis en ligne le 28 juillet, il a été visionné plus de 2000 fois. « J'ai eu quelques commentaires sur ma vidéo, raconte le rappeur, de gens qui ont été harcelés, qui sont harcelés, et je leur ai répondus qu'il fallait pas hésiter à le dire, en les soutenant. Si ça peut permettre d'aider les gens à en parler, tant mieux. »

Dans les écoles et les collèges de France, le harcèlement scolaire est une réalité peu évoquée mais toujours présente. Le 21 juin dans le Val-d'Oise, une élève de 6e a mis fin à ses jours dans sa chambre, détruite par le cyberharcèlement de ses camarades.