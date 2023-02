"Soyons culottés", des collégiennes de la Mayenne testent les culottes menstruelles

"En Mayenne, soyons culottés !", c'est le slogan de cette opération menée par le Conseil départemental, la Jeune Chambre Économique de Laval, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. Trois culottes menstruelles lavables vont être données aux collégiennes de 4ᵉ, sur la base du volontariat. Il s'agit de sensibiliser l’ensemble des collégiens, garçons et filles, à la menstruation et aux différents types de protection, à l’occasion des cours d’éducation à la sexualité, mais aussi d’encourager l’utilisation de protections menstruelles écoresponsables et réutilisables.

Près de 8 collégiennes sur 10 vont tester les culottes

L'opération "En Mayenne, soyons culottés !" a été présentée dans chaque collège du département. Un questionnaire a été distribué aux élèves de 4ᵉ pour savoir si elles étaient partantes pour participer à l'opération. Eh bien, 78% des collégiennes, soit 1.515 élèves, ont dit oui. Les culottes ont été commandées aux Mouettes Vertes, un atelier de fabrication à Laval. Les culottes seront distribuées début avril aux collégiennes qui vont les tester pendant deux mois, et qui ensuite seront interrogées sur leur expérience.