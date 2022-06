"Soyons vigilants et mettons les moyens pour garantir le droit à l'IVG", réclame un gynécologue rouennais

Invité de France Bleu Normandie ce mardi 28 juin, Patrick Fournet, gynécologue-obstétricien à Mont-Saint-Aignan, est revenu sur la sérieuse remise en cause du droit à l'avortement aux Etats-Unis, ainsi que sur la proposition de loi pour inscrire ce droit à l'IVG dans la Constitution française.

S'attaquer à l'avortement, c'est une atteinte aux droits des femmes ?

C'est une atteinte aux droits des femmes. C'est une crainte que nous pouvons avoir que ce droit soit remis en question. Il faut rester vigilant. Beaucoup de pays remettent en cause cet accès à l'IVG, un grand pays comme les Etats-Unis remettent en cause cet accès. Nous avons une loi en France qui a été bloquée, pérenne depuis 1975 grâce à Simone Veil. Restons vigilants, donnons-nous les moyens pour que ces droits des femmes soient respectés.

Aujourd'hui, quelle est la situation en France pour une femme qui souhaite avorter ?

C'est parfois, et je ne dirais pas toujours, un parcours du combattant. Pour avoir accès à un médecin qui accepte de la prendre en charge, accès à une échographie faite dans de bonnes conditions, accès à une IVG médicamenteuse. Il faut que nous nous organisions de manière à ce que cet accès à l'IVG soit facilité.

Le droit à l'IVG compte aujourd'hui encore de nombreux détracteurs. Pourtant, si on doit le rappeler, ce n'est pas un acte médical de confort ?

Ce n'est pas un acte médical de confort, mais c'est un acte médical auquel les femmes peuvent avoir recours. Parfois, la nécessité de demander cet accès à l'IVG parce que les conditions de mise en place de cette grossesse sont difficiles, parce que l'accès à la contraception a été difficile ou a été un raté. Et elles se trouvent devant une grossesse non désirée qu'il va falloir prendre en charge. Il y a des réticences, il y a des oppositions. Soyons vigilants. Ce droit des femmes, il doit être respecté et c'est un combat qu'il faut mener tous les jours, en tout cas tous les jours, avec tous les soignants qui veulent prendre en charge de façon bienveillante ces patientes.

Est-ce une bonne chose selon-vous d'inscrire ce droit à l'IVG dans la Constitution ?

Faire entrer ce droit dans la Constitution, c'est bien, cela apporte une sécurité en plus. Mais donner des moyens pour faire des IVG et faciliter l'accès des femmes à l'IVG, c'est encore mieux. Pensons à toutes les zones sous dotées dans notre région le pays de Caux, le pays de Bray dans l'Eure ou l'accès à un médecin, l'accès à une échographie, l'accès à un service qui pourrait prendre en charge ces femmes est encore difficile.

Que faudrait-il faire pour que le droit à l'avortement ne soit jamais remis en question en France ?

Former des médecins motivés, former des sages-femmes à prendre en charge ces femmes, donner des moyens à l'hôpital public, donner des moyens sur la tarification de cet acte, donner des moyens pour une prise en charge bienveillante de ces patientes. Être à l'écoute de tous les dysfonctionnements et trouver des solutions. Le premier accès peut se faire au cabinet du médecin, mais devrait pouvoir se faire, à l'avenir, en téléconsultation. Et c'est vraiment un combat quotidien que tous les professionnels de l'IVG, qui sont motivés pour prendre en charge ces femmes, doivent mener. Battons-nous pour que l'accès à l'IVG soit toujours facilité.