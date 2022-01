SPA : 41 % d'abandons d'animaux en plus en 2021 dans la Manche

3 questions à la responsable de l'unique refuge SPA de la Manche, à Tollevast, près de Cherbourg, Fabienne Renouf.

Y a t'il eu plus d'abandons d'animaux dans la Manche ?

Oui, on a eut une hausse de 41% d'animaux abandonnés en plus sur l'année 2021. Avec l'effet du télétravail : les gens ont adopté des NAC, ces nouveaux animaux de compagnie, comme les lapins ou les petits rongeurs. On en a récupérés beaucoup ainsi que les chiens.

Le refuge de Tollevast est donc saturé en ce début d'année 2022 ?

On a des listes d'attente pour des abandons, on ne peut pas accueillir tout le monde, le refuge est plein. On est obligé de faire patienter les gens qui veulent faire un abandon.

La crise sanitaire n'est pas seule en cause ?

Non effectivement. Il faut réfléchir avant de prendre un animal. A la SPA, on prône l'adoption responsable, il faut bien réfléchir quand on adopte et se projeter dans le futur. Les gens prennent un animal sans penser à la situation qui peut changer, comme en télétravail, l'animal a pu avoir une présence constante, et quand ses maitres reprennent en présentiel, les animaux peuvent devenir destructeurs, ça peut ne pas être simple