PHOTOS - Le refuge de la SPA de Nîmes saturé à cause des abandons

Nîmes, France

65 chiens à la mi août à la SPA de Nîmes, une quarantaine de plus, les plus petits, dans des familles d'accueil. 150 chats. Le refuge est saturé. Les animaux sont abandonnés par leurs maîtres au moment de partir en vacances. Le scénario est toujours le même. " Il y a les chiens qu'on retrouve sur le bord des routes, les aires d'autoroutes, les chiens attachés à des arbres dans les bois. Et puis tous ceux qui ont le courage de nous les amener au refuge explique Claude Gabach, le président de l'association. On ne les félicite pas mais au moins, il vaut mieux ça plutôt que de les abandonner."

Claude Gabach, le président de la SPA de Nîmes Copier

100 000 animaux abandonnés chaque année en France

C'est souvent la même histoire qui se répète. "On craque sur un chiot. Et puis, il grandit. Il a 5/6 mois au moment des vacances. Il va falloir le faire garder, ça coûte cher. Il embarrasse plutôt qu'autre chose. On le retrouve au refuge parce qu'il est abandonné."

Des bénévoles pour leur prodiguer des caresses

Une fois recueillis, les chiens et les chats sont pris en charge par les salariés et les bénévoles qui les nourrissent, les promènent tous les jours et surtout leur prodiguent de nombreux câlins. De quoi, peut-être redonner confiance aux animaux abandonnés. " Il y en a qui n'ont aucune rancune envers l'homme. D'autres qui restent sur la défensive pendant plusieurs semaines."

"Les animaux réagissent différemment face à l'abandon" Copier

Des adoptions en hausse

De nombreux animaux hébergés la SPA trouvent heureusement de nouveaux maîtres. En 2018, le refuge de Nîmes a ainsi enregistré 380 adoptions de chiens, autant de chats. Un nombre qui devrait augmenter cette année.

La SPA de Nîmes est située route de Sauve. Elle est ouverte de 14h à 17h tous les jours sauf le lundi. Vous pouvez devenir vous-même bénévole et consacrer quelques heures par semaine aux animaux.

Reportage à la SPA de Nîmes Copier

65 chiens et 150 chats actuellement au refuge de la SPA de Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne

L'un des chats à adopter © Radio France - Sylvie Duchesne

Des câlins pour oublier l'abandon © Radio France - Sylvie Duchesne